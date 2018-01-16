Бондаренко оприлюднив свої кандидатури у виконком

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко оприлюднив у «Фейсбуці» свої кандидатури у склад виконкому міської ради.











На думку Бондаренка, це має бути «виконком із професіоналів», «виконком без кулуарних домовленостей», «технократичний виконком», котрий працюватиме «для громади, а не для партій».

«Технократичний виконком, який може працювати для громади, а не для партій, – це єдиний вихід із ситуації, що склалася, а також – перевибори, – написав Бондаренко. – Адже щоб задовольнити всі фракції, що на сьогодні є в міськраді, потрібно 8 заступників, що в рік обходиться міському бюджету у 5 мільйонів гривень. Як на мене, то краще ці кошти спрямувати на реалізацію важливих для громади програм і цілей».

З огляду на це Бондаренко запропонував до складу виконкому таких людей:

- міський голова Анатолій Бондаренко – за посадою,

- секретар міської ради Олександр Радуцкий – за посадою,

Два заступники міського голови:

- Шкарабура Микола Григорович, заслужений працівник освіти, кандидат технічних наук, доцент, генерал-майор внутрішньої служби. Двічі нагороджений медалями «За відвагу на пожежі». Академік Академії будівництва та архітектури України, доктор філософії,

- Івінська Світлана Михайлівна, комунальник з більш, як шістнадцятирічним досвідом роботи у сфері ЖКГ. Із 2005 по 2009 очолювала комунальне підприємство РЕУ-6 у Черкасах. На даний момент працює головним інженером КП «Соснівська СУБ» міста Черкаси.

Представники громадськості:

- Скачков Антон, почесний громадянин міста Черкаси, чемпіон Паралімпійських Ігор, заслужений майстер спорту України, перший заступник голови відділення НОК України у Черкаській області, інструктор-методист та тренер-викладач КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів» ЧОР,

- Черниш Віктор Іванович, засновник Благодійної організації «Мирне Майбутнє України». Член комісії Черкаської обласної ради з присвоєння статусу учасникам бойових дій та учасникам війни (добровольчих підроздів). Має відзнаки «За зразкову службу», «За військову доблесть», «Орден «За мужність 3 ступеня». Майстер спорту. Кіборг, захисник Донецького аеропорту,

- Амброс Сергій Васильович, батько загиблого Сергія Амброса, інженер, працює заступником директора виробництва,

- Васильєва Анна Олександрівна, колишня ведуча та журналіст ТРК «Рось», не є членом жодної політичної партії, довела незаангажованість та об’єктивність у відстоюванні інтересів громади, активний учасник суспільного та політичного життя міста,

- Марченко Борис Андрійович, член міського осередку Всеукраїнської ГО «Укрїнська асоціація перевізників».

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