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У Тальнівському районі під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало шість людей

17 січня 2018, 10:01 Новини Черкас та Черкаської області
16 січня близько 19:40 на автодорозі Тальне-Майданець, поблизу міста Тальне, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля ВАЗ та рейсового автобусу Мерседес, який рухався за маршрутом «Черкаси - Новоархангельськ».

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У результаті ДТП 73-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці пригоди.

Також травми різного ступеня отримали пасажир легкового автомобіля, а також водій та 3 пасажири маршрутного автобусу. Усі потерпілі були терміново госпіталізовані до Тальнівської ЦРЛ

На час зіткнення в легковому автомобілі знаходилися двоє людей, а в салоні автобусу 9 пасажирів.

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На місце пригоди залучалися рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою інженерного обладнання деблокували двох потерпілих з мікроавтобуса.

Про це інформують в ДСНС

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