У Тальнівському районі під час дорожньо-транспортної пригоди постраждало шість людей

У результаті ДТП 73-річний водій автомобіля ВАЗ загинув на місці пригоди.
Також травми різного ступеня отримали пасажир легкового автомобіля, а також водій та 3 пасажири маршрутного автобусу. Усі потерпілі були терміново госпіталізовані до Тальнівської ЦРЛ
На час зіткнення в легковому автомобілі знаходилися двоє людей, а в салоні автобусу 9 пасажирів.
На місце пригоди залучалися рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою інженерного обладнання деблокували двох потерпілих з мікроавтобуса.
Про це інформують в ДСНС