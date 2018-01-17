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Кілька десятків черкащан прийшли на сесію. Радуцькому кричать «Ганьба!»

17 січня 2018, 10:19 Новини Черкас та Черкаської області
«Вимагаємо прийняти бюджет!» - скандують на сесії Черкаської міськради депутатам громадяни, що прийшли на сесію.

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Нагадаємо, що Черкаси єдине місто, що досі живе без бюджету. Через це маємо затримку багатьох соцвиплат тощо. Про це інформує кореспондент «Прочерку».

Секретар міськради Олександр Радуцький вийшов на трибуну під крики «Ганьба!». Він пояснив, що виконком схвалив бюджет, і сьогодні його має ухвалити сесія.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко оголосив перекличку. Присутні 36 депутатів і мер, кворум є.

Голова обкому профспілок профспілки працівників культури Василь Марштупа оголосив вимогу на сьогоднішній сесії прийняти бюджет і сформувати професійний виконком, інакше люди вимагатимуть дострокових виборів.

Олександр Радуцький запросив до мікрофону головного фінансиста міста Наталію Джуган, яка підтвердила, що виконком схвалив бюджет, і казначейство тимчасово розблокувало рахунки за формулою 1/12

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Коментарі  

 
+1 #1 Мартин 17.01.2018 10:36
Банда Бородая-Радуцького залякала майже все місто, особливо затрахані бьютівці. Тренкін боїться посадки. :P :P
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