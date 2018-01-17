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Бондаренко офіційно оголосив у міськраді кандидатури у виконком (доповнюється)

17 січня 2018, 11:55 Новини Черкас та Черкаської області
Міський голова Анатолій Бондаренко на сесії озвучив можливий склад виконкому.

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Депутати від партії "Свобода" поспішили заявити, що участі в формуванні виконкому не братимуть, а, відповідно, за будь-який його склад не голосуватимуть

Депутати перейшли в режим постійних комісій. Після завершення спільного засідання комісій, яке пройшло формально, розпочалося обговорення кандидатур уже в сесійному режимі.

Депутати почали заслуховувати кандидатів у виконком. Виступив Віктор Черниш. Він народився в Черкасах, вища освіта, майстер спорту по боротьбі з дзюдо-самбо. До війни працював в єгерській службі та інспектором з безпеки. У 2014 році був призваний на війну (Піски, Донецький аеропорт). Після війни працював на черкаському заводі. Був членом партії "Патріот"


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Антон Скачокв, чемпіон Паралімпійських ігор, працює в дитячо-юнацькій спортивній школі для інвалідів. Депутати "спіймали" Скачкова на тому, що він - член ВО "Батьківщина".

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Борис Марченко, працював вчителем в школі, викладачем в технікумі, очолює організацію козацтва. Представлений у виконком від Асоціації перевізників.

Йому пригадали, що під час виборів 2014 року, балотуючись у міськраду, він нібито виступав проти проведення в Черкасах транспортної реформи.

Він також визнав, що в разі проходження у виконком, голосуватиме за підвищення вартості проїзду в міських маршрутних автобусах.

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Микола Шкарабура, професор інституту пожежної безпеки. Відчуває у себе сили курирувати гуманітарну галузь. Балотувався до міської ради від ПВД, але сьогодні не представляє жодну політичну силу. У радянські часи був у КПУ, при Ющенку входив до Нашої України, але в жодні політичні сили вступати не збирається. Визнає, що від своїх "політичних захоплень не в захопленні"...

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Присутні чекають Амброса і Васільєву....

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Коментарі  

 
+8 #9 Надія. 17.01.2018 16:44
Чому раптом Залізяка вирішив запропонувати в виконком двох пенсіонерів,- Івінську і Шкарабуру? Хто знає?
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+6 #8 Одар*ч 17.01.2018 14:32
Цитую Черкащанка:
ПОЗОР!!! Шкарабура працював при Одаричу. при звільненні судився з міською радою і відсудив велику суму коштів і знову преться у виконком.Ще ненаївся бюджетних коштів?

оце правда.. це ще той крадій.. по морді видно.. давайте людей вибирати з народу.. я навіть подав би свою кандидатуру..
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+19 #7 Черкащанка 17.01.2018 12:46
ПОЗОР!!! Шкарабура працював при Одаричу. при звільненні судився з міською радою і відсудив велику суму коштів і знову преться у виконком.Ще ненаївся бюджетних коштів?
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+18 #6 Цезар 17.01.2018 12:39
Хто воскресив дачника шкарапуньку!? Ви шо зовсім з глузду з'їхали!? Немає більше "здорових дерев",що "трухняві пеньки" вилазять!
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+7 #5 Палач 17.01.2018 12:25
А коли представлятимет ься Радуцький?
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+6 #4 Пабло 17.01.2018 12:22
Де ж Анічка?
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+15 #3 Тоха 17.01.2018 12:06
так свобода ж під Бородаєм
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+6 #2 Пабло 17.01.2018 12:02
Аню не забудьте!
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+9 #1 Семен 17.01.2018 12:00
А! Жесть!
Свобода зрадила інтереси правих сил?!!! Вони відмовляються голосувати за батька Амброса, Атшника-кіборга????
Ау!!!! Тягнибок! Вижени цих клоунів зі Свободи!
Хай не позорять правих!
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