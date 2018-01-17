Бондаренко офіційно оголосив у міськраді кандидатури у виконком (доповнюється)

Депутати від партії "Свобода" поспішили заявити, що участі в формуванні виконкому не братимуть, а, відповідно, за будь-який його склад не голосуватимуть
Депутати перейшли в режим постійних комісій. Після завершення спільного засідання комісій, яке пройшло формально, розпочалося обговорення кандидатур уже в сесійному режимі.
Депутати почали заслуховувати кандидатів у виконком. Виступив Віктор Черниш. Він народився в Черкасах, вища освіта, майстер спорту по боротьбі з дзюдо-самбо. До війни працював в єгерській службі та інспектором з безпеки. У 2014 році був призваний на війну (Піски, Донецький аеропорт). Після війни працював на черкаському заводі. Був членом партії "Патріот"
Антон Скачокв, чемпіон Паралімпійських ігор, працює в дитячо-юнацькій спортивній школі для інвалідів. Депутати "спіймали" Скачкова на тому, що він - член ВО "Батьківщина".
Борис Марченко, працював вчителем в школі, викладачем в технікумі, очолює організацію козацтва. Представлений у виконком від Асоціації перевізників.
Йому пригадали, що під час виборів 2014 року, балотуючись у міськраду, він нібито виступав проти проведення в Черкасах транспортної реформи.
Він також визнав, що в разі проходження у виконком, голосуватиме за підвищення вартості проїзду в міських маршрутних автобусах.
Микола Шкарабура, професор інституту пожежної безпеки. Відчуває у себе сили курирувати гуманітарну галузь. Балотувався до міської ради від ПВД, але сьогодні не представляє жодну політичну силу. У радянські часи був у КПУ, при Ющенку входив до Нашої України, але в жодні політичні сили вступати не збирається. Визнає, що від своїх "політичних захоплень не в захопленні"...
Присутні чекають Амброса і Васільєву....
оце правда.. це ще той крадій.. по морді видно.. давайте людей вибирати з народу.. я навіть подав би свою кандидатуру..
Свобода зрадила інтереси правих сил?!!! Вони відмовляються голосувати за батька Амброса, Атшника-кіборга????
Ау!!!! Тягнибок! Вижени цих клоунів зі Свободи!
Хай не позорять правих!