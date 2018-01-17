Бондаренко офіційно оголосив у міськраді кандидатури у виконком (доповнюється)

Борис Марченко, працював вчителем в школі, викладачем в технікумі, очолює організацію козацтва. Представлений у виконком від Асоціації перевізників.

Йому пригадали, що під час виборів 2014 року, балотуючись у міськраду, він нібито виступав проти проведення в Черкасах транспортної реформи.

Він також визнав, що в разі проходження у виконком, голосуватиме за підвищення вартості проїзду в міських маршрутних автобусах.

Микола Шкарабура, професор інституту пожежної безпеки. Відчуває у себе сили курирувати гуманітарну галузь. Балотувався до міської ради від ПВД, але сьогодні не представляє жодну політичну силу. У радянські часи був у КПУ, при Ющенку входив до Нашої України, але в жодні політичні сили вступати не збирається. Визнає, що від своїх "політичних захоплень не в захопленні"...







Присутні чекають Амброса і Васільєву....