Renault Kangoo з перебитим номером та маньківчанина, що перебував в розшуку, виявили працівники сервісного центру МВС

12 січня до територіального сервісного центру МВС 7142 міста Умань, звернулася 32-річна мешканка міста Бершадь, Вінницької області, щоб поставити на облік автомобіль марки Renault Kangoo.











Під час спільного дослідження автомобіля експертами НДЕКЦ МВС та працівниками сервісного центру було встановлено, що набивка та номер кузова автомобіля не відповідає шрифту знаків, які використовуються заводом виробником.

Слідчо-оперативна група Уманського відділу поліції, яка прибула за викликом, задокументувала даний факт. Автомобіль вилучено та доставлено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

А 13 січня непоталанило 29-річному жителю маньківщини, який звернувся до ТСЦ з метою відновити втрачене посвідчення водія. Під час перевірки чоловіка за наявними базами даних МВС, було встановлено, що він знаходиться в розшуку за ініціативи уманського відділу поліції. На місце події також було викликано правоохоронців, які і затримали до з`ясування всіх обставин вказаного громадянина.

прес-служба РСЦ МВС в Черкаській області

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