У САД розповіли про ситуацію на дорогах

У зв’язку з погіршенням погодних умов (дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина), за яких створюється загроза безпеці дорожнього руху, та з метою безперебійної роботи спеціальної техніки по забезпеченню руху транспорту – введено тимчасову заборону на рух великовантажних та великогабаритних транспортних засобів.







Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг України.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

З 00-00год. заборонено в'їзд великогабаритних транспортних засобів на територію м.Києва.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, км. 437 - 513 (від м. Немирів до кордону з Черкаською областю);

- Р-08 Немирів – Ямпіль, км. 0+000 – 118+500 (від м. Немирів до м.Ямпіль);

- Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – В. Михайлівка (від м. Гайсин до кордону з Одеською областю);

- Р-36 Немирів – Могилів-Подільський, км. 0+000 – 107+052 (від м.Немирів до м. Могилів-Подільський);

- Р-54 Краснопілка – Теплик – Бершадь – Саврань, км. 0+000 – 107+500 (від автодороги М-12 до кордону з Одеською областю).

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

На автомобільній дорозі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка, км 65+500 – км 208+341.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-05 Київ – Одеса, км 143 + 028 – км 274 + 360;

- М-12 Стрий-Тернопіль- Кропивницький-Знам’янка (через Вінницю), км 513+515 - км 578+928;

- Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через м. Кременчук) — Маріуполь, км 81+300 – 169+117.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

По дорозі Н-24 від м. Первомайська до межі з Кіровоградською областю

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

По автомобільних дорогах:

- М-05 Київ-Одеса, км 273+210-км 464+122;

- М-13 Кропивницький –Платонове (на м.Кишинів), км 157+216-км 254+416;

- М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на м.Таганрог), км 0+000-км 55+550;

- М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест), км 0+000-км 306+149м;

- М-16 Одеса-Кучургани (на м.Кишинів), км 0+000-км 70+127, км 70+337-км 70+621;

- М-27 Одеса-Чорноморськ, км 0+000-км 22+564;

- М-28 Одеса-Южний- /М-14/ з під’їздами, км 0+000-км 50+312.

- Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 0+000-км 104+570 з під"їздом до порту Чорноморськ, км 0+000 - км 3+900.

- Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка- /М-16/ км 212+503 - км 388+231

- Р-54 Краснопілка-Теплик-Бершадь-Саврань-Дубинове-/М-05/,км 107+500-км 156+889

- Р-55 Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, км 0+000 - км 104+860

- Р-71 Одеса-Іванівка-Ананьїв-Піщана-Хащувате-Колодисте-Рижавка-/М-05/, км 0+000 - км 244+820

- Р-72 Контрольно-пропускний пункт "Старокозаче"-Б.Дністровський, км 0+000- км 37+168;

- Р-75 Контрольно-пропускний пункт "Тимкове"-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка, км 0+000 - км 81+742

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

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