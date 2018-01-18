У Черкасах знову заговорили про імпічмент для мера

Про це під час прес- конференції повідомив депутат міськради Руслан Зоря, інформує «Zmi.ck.ua».
За словами секретяря міської ради Олександра Радуцьокого, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», тільки безпосередньо міський голова має визначати та виносити на розгляд склад виконавчого комітету. Він завив, що міський голова, «затягує» процес обрання нового виконкому, щоб через суд «протягти» старий.
Зовсім без лопати
Ляпнул бы такое Вася с водокачки - можно было бы понять. Но Вы, Олег, не лохторат необразованный. По КАКОЙ статье УК Вы призывваете сажать депутата за то, что не поддержал бюджет? Тоска по совку замучила?
Можно и нужно материть всю эту дутапетскую падаль за соглашательство с ворами, бандитами и подонками, которых МЫ навыбирали в горсовет. И белых-пушистых там не сыскать - всей толпой свару у корыта устроили. Можно не соглащаться с отказом депутатов голосовать за бюджет, и подозревать в их действиях корыстные мотивы и следование принципу"Чем хуже черкащанам - тем лучше для нас". Но дававйте не забывать, что ЭТОТ горсовет, который единой стаей два года грабил город - выбрали МЫ!.
и прочее жульё,
И партии разучены и рукава засучены –
готовы под ружьё.
Колонны перестроены, удвоены, утроены
штабные штабеля.
И на вершине случая, в тоске
благополучия цепные кобеля."
Вашего Одарыча люди уже не хотят и не вернут
Уймитесь. Дайте городу спокойно жить.
Ваша эра розворовывания города ушла.