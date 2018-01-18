У Черкасах знову заговорили про імпічмент для мера

Депутатська група «Громадянської позиціії» в міськраді має намір ініціювати імпічмент міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, якщо він не запропонує новий склад виконкому впродовж двох-трьох тижнів.







Про це під час прес- конференції повідомив депутат міськради Руслан Зоря, інформує «Zmi.ck.ua».

За словами секретяря міської ради Олександра Радуцьокого, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», тільки безпосередньо міський голова має визначати та виносити на розгляд склад виконавчого комітету. Він завив, що міський голова, «затягує» процес обрання нового виконкому, щоб через суд «протягти» старий.

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