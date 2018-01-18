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У Черкасах знову заговорили про імпічмент для мера

18 січня 2018, 13:26 Новини Черкас та Черкаської області
Депутатська група «Громадянської позиціії» в міськраді має намір ініціювати імпічмент міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, якщо він не запропонує новий склад виконкому впродовж двох-трьох тижнів.
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26972272_957254617766987_532654512_oПро це під час прес- конференції повідомив депутат міськради Руслан Зоря, інформує «Zmi.ck.ua».

За словами секретяря міської ради Олександра Радуцьокого, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», тільки безпосередньо міський голова має визначати та виносити на розгляд склад виконавчого комітету. Він завив, що міський голова, «затягує» процес обрання нового виконкому, щоб через суд «протягти» старий.

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Коментарі  

 
+3 #11 Оверко 18.01.2018 21:30
Краще розігнали б всих цих Зорь, Радуцьких, Карасів і іншу "живністьс,все більше користі було б
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+3 #10 Черкаський поет 18.01.2018 21:27
Сидить Сашуя, сидить Сашуя, сидить Сашуя,
Зовсім без лопати
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+3 #9 Ксюша 18.01.2018 20:36
Гекачеписты на марше! :oops: Вас ждет та же участь, что и "папередников" :P :P
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+1 #8 язон 18.01.2018 18:55
Цитую Олег Стогнієнко:
Руслан Зоря разом з іншими заколотниками не голосував за бюджет. Зараз в місті насувається катастрофа - немае коштів для ліквідації стихії. Міський голова має подати на Руслана Зорю та до суду і ввести в місті надзвичайний стан.

Ляпнул бы такое Вася с водокачки - можно было бы понять. Но Вы, Олег, не лохторат необразованный. По КАКОЙ статье УК Вы призывваете сажать депутата за то, что не поддержал бюджет? Тоска по совку замучила?
Можно и нужно материть всю эту дутапетскую падаль за соглашательство с ворами, бандитами и подонками, которых МЫ навыбирали в горсовет. И белых-пушистых там не сыскать - всей толпой свару у корыта устроили. Можно не соглащаться с отказом депутатов голосовать за бюджет, и подозревать в их действиях корыстные мотивы и следование принципу"Чем хуже черкащанам - тем лучше для нас". Но дававйте не забывать, что ЭТОТ горсовет, который единой стаей два года грабил город - выбрали МЫ!.
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+3 #7 С ума шедший Артур 18.01.2018 18:37
"Ах, время ваше сучее, летучее, ползучее
и прочее жульё,
И партии разучены и рукава засучены –
готовы под ружьё.
Колонны перестроены, удвоены, утроены
штабные штабеля.
И на вершине случая, в тоске
благополучия цепные кобеля."
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+6 #6 !!!!!!!!! 18.01.2018 17:34
Як осто.......в Радік.
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+6 #5 ЮЗР 18.01.2018 17:05
Хорошо написанно статью"Вiн завив"))я про Радика.. сам только критикует Бондаренка и ранее Одарыча.. А сам что хорошего за все года для города зделал?? Лучше б спортом занялся и помог ФК Днипро..а то лишь только ля-ля..тополя.
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+5 #4 Вадим 18.01.2018 16:48
Ось "чесне" обличчя в місті Черкаси, з партії "Першого непрохідного" Анатолія Гриценка, - голова міської організації партії "Громадянська позиція" Руслан Зоря! Подивіться на обличчя "ЧЕсної" влади!
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+9 #3 Семен 18.01.2018 14:25
Дырку от бублика вы получите, а не импичмент.
Вашего Одарыча люди уже не хотят и не вернут
Уймитесь. Дайте городу спокойно жить.
Ваша эра розворовывания города ушла.
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+15 #2 Сігнал 18.01.2018 14:12
Радуцький з]їв одного законнообраного мера, тепер готовий проковтнути Бондаренка. Просто жах!!
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