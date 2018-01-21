В уманському дендропарку «Софіївка» дитячі розваги закінчилися мученицькою смертю

Дитячі розваги у популярному уманському дендропарку «Софіївка» закінчилися неймовірно мученицькою смертю 12-річного хлопчика.





Про це інформують «Надзичайні новини».

У «Софіївці» підлітки прив’язалися мотузками до металевих тросів, аби покататися на канатах у непрацюючому взимку мотузковому парку. Але в якусь мить двоє хлопців зависли на висоті. Вони намагалися звільнитися з тісних мотузкових обіймів, але канати настільки перетисли їм легені, що підлітки почали задихатися.

Третій хлопчик, який прийшов із ними в парк, допомогти нічим не міг, але викликав рятувальників. Коли ті прибули, на жаль, один із хлопців – Руслан – уже був мертвий. Другому надано медичну допомогу, зараз його виписано на амбулаторне лікування.

Відеосюжет про подію дивіться ТУТ.

реклама