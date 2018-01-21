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В уманському дендропарку «Софіївка» дитячі розваги закінчилися мученицькою смертю

21 січня 2018, 11:28 Новини Черкас та Черкаської області
Дитячі розваги у популярному уманському дендропарку «Софіївка» закінчилися неймовірно мученицькою смертю 12-річного хлопчика.

Без імені

Про це інформують «Надзичайні новини».

У «Софіївці» підлітки прив’язалися мотузками до металевих тросів, аби покататися на канатах у непрацюючому взимку мотузковому парку. Але в якусь мить двоє хлопців зависли на висоті. Вони намагалися звільнитися з тісних мотузкових обіймів, але канати настільки перетисли їм легені, що підлітки почали задихатися.

Третій хлопчик, який прийшов із ними в парк, допомогти нічим не міг, але викликав рятувальників. Коли ті прибули, на жаль, один із хлопців – Руслан – уже був мертвий. Другому надано медичну допомогу, зараз його виписано на амбулаторне лікування.

Відеосюжет про подію дивіться ТУТ.

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Коментарі  

 
+7 #3 Потоцький 21.01.2018 14:58
Цитую Запитання по суті:
А адміністрація денропарку взагалі чим займається?

Ви хоч знаєте, яка площа усього дендропарку? За всією територією не встежиш. І до чого взагалі адміністрація? Немає голови на плечах - адміністрація винна? А батьки хлопчика де були?
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-3 #2 уманчанин 21.01.2018 14:49
Посадити в тюрму всю адміністрацію парку
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+2 #1 Запитання по суті 21.01.2018 14:19
А адміністрація денропарку взагалі чим займається?
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