Згіблов вирішив продовжити «лопатну естафету» і похвалився наданою допомогою

«Перше. Міські депутати послухали мера міста, який два роки тому попросив підтримати КП «ЧЕЛУАШ» (хоча ми вважаємо, що це пережиток радянщини). Тоді більшість у міській раді була Бондаренка. Ця більшість і проголосувала про виділення коштів на КП «ЧЕЛУАШ»

Торік 22 млн грн з міського бюджету скерували на придбання техніки для комунальників. Для «ЧЕЛУАШа» закупили 15 машин, ще 9 у нього було. 12 одиниць техніки на СУБах та комунальних підприємствах. Разом маємо 36. Але не впоралися….

Цього року міська рада, розуміючи, що можуть бути форс-мажори, надала КП «ЧЕЛУАШ» фінансову підтримку на 3 млн. грн. Коштів має вистачити на ліквідацію не одного снігопаду. Але не впоралися….

Тому «Вільні демократи» вирішили не словом, а ділом допомогти громаді Черкас. Вчора і сьогодні техніка «Групи Венето» працювала біля СК «Будівельник», у Південно-Західному районі, в дворах будинків по вулиці М. Залізняка», - похвалився Згіблов

Він запевнив, що їх техніка працюватиме і сьогодні, в неділю.

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