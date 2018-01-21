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Згіблов вирішив продовжити «лопатну естафету» і похвалився наданою допомогою

21 січня 2018, 14:07 Новини Черкас та Черкаської області
«Вільні демократи» вважають, що міська влада не впоралася із наслідками снігопаду. Тому вже варто повернути лопату, яку Анатолій Бондаренко у 2014 році вручав нашому однопартійцю Сергію Одаричу, - заявляє у «Фейсбуці» депутат Черкаської міськради Олександр Згіблов.

6767 «Перше. Міські депутати послухали мера міста, який два роки тому попросив підтримати КП «ЧЕЛУАШ» (хоча ми вважаємо, що це пережиток радянщини). Тоді більшість у міській раді була Бондаренка. Ця більшість і проголосувала про виділення коштів на КП «ЧЕЛУАШ»

Торік 22 млн грн з міського бюджету скерували на придбання техніки для комунальників. Для «ЧЕЛУАШа» закупили 15 машин, ще 9 у нього було. 12 одиниць техніки на СУБах та комунальних підприємствах. Разом маємо 36. Але не впоралися….

Цього року міська рада, розуміючи, що можуть бути форс-мажори, надала КП «ЧЕЛУАШ» фінансову підтримку на 3 млн. грн. Коштів має вистачити на ліквідацію не одного снігопаду. Але не впоралися….

Тому «Вільні демократи» вирішили не словом, а ділом допомогти громаді Черкас. Вчора і сьогодні техніка «Групи Венето» працювала біля СК «Будівельник», у Південно-Західному районі, в дворах будинків по вулиці М. Залізняка», - похвалився Згіблов

Він запевнив, що їх техніка працюватиме і сьогодні, в неділю.

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Коментарі  

 
+4 #4 Черкасчанин 22.01.2018 11:04
А вильни демократы чо в горсовете тогда сидят?Или они у нас не городская власть,а так посмотреть зашли?Тогда пусть мандаты на стол и на...улицу,снег чистить.
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+5 #3 Пенсіонер 22.01.2018 10:45
Де він був, коли місто потерпало від сильного снігопаду? Вирішив пропіаритись? Лицемір!Як написано в Біблії (Євангеліє від Матфея): "У тебе ж, як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була потаємною; і Отець твій, Який бачить таємне, воздасть тобі явно".
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+26 #2 ЮЗР 21.01.2018 14:47
Пи.......ь ты Зьиблов..
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+25 #1 alexandr lut 21.01.2018 14:38
набрид вже, голімий піарщик!!!все йому не так! нехай включить пам*ять, як він з ротора станки в......ав та вивозив ;-)
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