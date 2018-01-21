Підсумки важкого тижня: боротьба з негодою, відсутність води, смерті на воді і в АТО, багатостраждальний бюджет

Цей тиждень Черкащині дався нелегко. Багато негативних і відверто трагічних подій сколихнули Черкащину.

Насамперед цього тижня Черкащина втратила двох Героїв-атовців – Михайла Дімітрова та Віталія Вдовіченка.

Через тонку кригу на Дніпрі у Черкасах потонув 16-річний юнак. А в Кам’янці на Тясмині потонув 45-річний чоловік.

А в уманському дендропарку «Софіївка» дитячі розваги закінчилися мученицькою смертю

Отримала продовження резонансна справа щодо вбивства черкаської таксистки. Так, двох осіб взято під варту строком на 60 днів.

З четверга на Черкащині почала показувати свої примхи зима. Знеструмлення населених пунктів, позбавлення Черкас води, аварії на дорогах, падіння дерев на дороги - ось чим запам’ятається не лише цей тиждень, а січень в цілому. За лопати довелося взяти і працівникам Черкаської міськради та ОДА.

У підсумку, черкащани майже дві доби сиділи без води, а в обласному центрі та на Звенигородщині оголосили надзвичайний стан. А в Золотоноші повідомили про стихійне лихо.

Воду черкащани таки отримали вранці в суботу, а от частина населених пунктів області досі без світла вже четверту добу.

Щодо політичних новин. Черкаський виконком цього тижня нарешті проголосував за проект бюджету на 2018 рік. Проте на сесії, попри тиск громадськості, депутати так і не покінчили з цим питанням, хоч і прийняли бюджет-2018 за основу.

Важливо також зазначити, що депутати не підтримали склад виконкому, запропонований міським головою Анатолієм Бондаренком.

Цього тижня також в Черкасах обговорювали нову концепцію Мосту кохання. Адже цей міст зажив погану славу через те, що багато громадян стрибали з нього, щоб покінчити з життям. Міст пропонує переінакшити Роман Димйон. Як? Дивіться тут.

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