Щоб більше черкащани не сиділи без води, різатимуть сосни

Журналістам було повідомлено, що за 40 років роботи насосної станції подібна аварія сталася вперше. Проте купівлю генератора для перестрахування не розглядають, бо це мільйони гривень, сказав керівник КП "Черкасиводоканал" Сергій Овчаренко.
Крім того, в мерії зазначили, що спрацювали за час відсутності води оперативно. Бо хоч вода жителям і не подавалася, проте вона подавалася в трубопровід, щоб «не завоздушити» систему.
Також тепер планують збільшити ширину охоронної зони вздовж проводів, що йдуть через ліс і живлять насосну станцію. Коли прокладалися лінії, то дерева були ще низькі, і ширини лісової просіки цілком вистачало. Пройшли роки, і тепер сосни в лісі підросли до 30 метрів і більше, тож, падаючи, дістають до лінії.
- Я думаю, гарним вирішенням проблеми було б розширення просіки навколо лінії електропередач до потрібної ширини, - сказав Овчаренко.
Керівник Водоканалу також висловив думку, що в разі повторення надзвичайної ситуації слід підвозити людям не технічну воду, як було цього разу, а питну, щоб не було ризиків епідемій.
Розглядається також питання в майбутньому прокласти одну з ліній електропередач в бік водозабору під землею, щоб вона не пошкоджувалася вітром і деревами. Але на це так само потрібні мільйони, як і на генератор...
Ви абсолютно праві. Саме тому за фактом цієї аварії має бути відкрито кримінальну справу за ст.367 п.2 КК України. І покарані мають бути ВСІ керівники та посадові особи «Черкасиобленер го» за період незалежності України, з вини яких ЖОДНОГО РАЗУ не проводилася розчистка в охоронній зоні ЛЕП.
п. 2.5.166 підпункт 5: Окремі дерева чи групи дерев, які ростуть поза просікою і загрожують падінням на проводи або опори ПЛ, слід вирубувати.) та норми СОУ-Н ЕЕ(періодичний огляд в денний час без підйому на опори-один раз на шість місяців). Якщо це так, то юристи "Черкасиводокана лу" повинні домогтися виконання договору
Бондаренко - абсолютний "нуль" в усьому, що стосується господарчої діяльності та ще й, як той клоун, постійно шукає, на кого списать свою бездарність. При чому область до того, що Бонда перетворив місто на руїну? Тоха ж кричав, що він страшно незалежний "мер" і не має наміру ходить на всякі там засідачки в ОДА. То чого тепер скиглить про область?!
тупо - це коли біля 20 років очолювати кп водоканал і мати такі проблеми в місті
Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?