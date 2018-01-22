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Щоб більше черкащани не сиділи без води, різатимуть сосни

22 січня 2018, 13:24 Новини Черкас та Черкаської області
Немає зараз передумов для зупинки подачі води черкащанам. На цьому було наголошено на прес-конференції мера Черкас за участі керівників профільних галузей.

Овчаренко

Журналістам було повідомлено, що за 40 років роботи насосної станції подібна аварія сталася вперше. Проте купівлю генератора для перестрахування не розглядають, бо це мільйони гривень, сказав керівник КП "Черкасиводоканал" Сергій Овчаренко.

Крім того, в мерії зазначили, що спрацювали за час відсутності води оперативно. Бо хоч вода жителям і не подавалася, проте вона подавалася в трубопровід, щоб «не завоздушити» систему.

Також тепер планують збільшити ширину охоронної зони вздовж проводів, що йдуть через ліс і живлять насосну станцію. Коли прокладалися лінії, то дерева були ще низькі, і ширини лісової просіки цілком вистачало. Пройшли роки, і тепер сосни в лісі підросли до 30 метрів і більше, тож, падаючи, дістають до лінії.

- Я думаю, гарним вирішенням проблеми було б розширення просіки навколо лінії електропередач до потрібної ширини, - сказав Овчаренко.

Керівник Водоканалу також висловив думку, що в разі повторення надзвичайної ситуації слід підвозити людям не технічну воду, як було цього разу, а питну, щоб не було ризиків епідемій.

Розглядається також питання в майбутньому прокласти одну з ліній електропередач в бік водозабору під землею, щоб вона не пошкоджувалася вітром і деревами. Але на це так само потрібні мільйони, як і на генератор...

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Коментарі  

 
+4 #11 язон 22.01.2018 19:41
Цитую Роман:
саме «Черкасиобленер го» має слідкувати за станом основної і резервної (якщо вона є) ЛЕП.

Ви абсолютно праві. Саме тому за фактом цієї аварії має бути відкрито кримінальну справу за ст.367 п.2 КК України. І покарані мають бути ВСІ керівники та посадові особи «Черкасиобленер го» за період незалежності України, з вини яких ЖОДНОГО РАЗУ не проводилася розчистка в охоронній зоні ЛЕП.
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+6 #10 Роман 22.01.2018 18:15
На мою думку, "влада" тут ні до чого. Є два суб'єкти договірних відносин - КП "Черкасиводокана л" і ПАТ «Черкасиобленер го». Відповідно до договору, «Черкасиобленер го» забезпечує постачання електричної енергії відповідно до ІІ (чи І, не знаю як там по договору, але точно не нижче ІІ) категорії. Тобто, саме «Черкасиобленер го» має слідкувати за станом основної і резервної (якщо вона є) ЛЕП. Складається враження, що «Черкасиобленер го» не виконує ПУЕ (п. 2.5.9. До ПЛ повинен бути забезпечений у будь-яку пору року під’їзд...не далі ніж на 0,5 км від траси ПЛ. ...вздовж траси ПЛ і для під’їзду до неї повинна бути розчищена...смуга землі шириною, не меншою 2,5 м.
п. 2.5.166 підпункт 5: Окремі дерева чи групи дерев, які ростуть поза просікою і загрожують падінням на проводи або опори ПЛ, слід вирубувати.) та норми СОУ-Н ЕЕ(періодичний огляд в денний час без підйому на опори-один раз на шість місяців). Якщо це так, то юристи "Черкасиводокана лу" повинні домогтися виконання договору
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+3 #9 Жєлєзний дровосєк 22.01.2018 18:11
Цитую ветеран:
Повинна працювати консолідована влада,при всьому бажанні ні Бондаренко, ні Овчаренко не можуть розширити просіку вдовж лінії живлення,тут повинен працювати організаційно і адміністративно губернатор з усіма зацікавленими відомствами,а він, як кажуть деякі керівники,є слабоє звено.

Бондаренко - абсолютний "нуль" в усьому, що стосується господарчої діяльності та ще й, як той клоун, постійно шукає, на кого списать свою бездарність. При чому область до того, що Бонда перетворив місто на руїну? Тоха ж кричав, що він страшно незалежний "мер" і не має наміру ходить на всякі там засідачки в ОДА. То чого тепер скиглить про область?!
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+1 #8 ветеран 22.01.2018 16:05
Повинна працювати консолідована влада,при всьому бажанні ні Бондаренко, ні Овчаренко не можуть розширити просіку вдовж лінії живлення,тут повинен працювати організаційно і адміністративно губернатор з усіма зацікавленими відомствами,а він, як кажуть деякі керівники,є слабоє звено.
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+5 #7 і де-юре і де-факто 22.01.2018 15:58
Цитую Надія.:
Як тупо на фоні директора водоканалу виглядає мер?!


тупо - це коли біля 20 років очолювати кп водоканал і мати такі проблеми в місті
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+15 #6 ХХХ. 22.01.2018 15:52
Ну і тупі ці чиновники. Мають посаду. відповідальніст ь за свою роботу.Невже чиновникам не зрозуміло. що потрібно передбачити аварійну ситуацію. Існують ще радянські інструкції, які передбачають захисну зону біля ЛЕП. Багато розуму не треба. Виконуй інструкцію і все буде добре.Так само як і природоохоронна зона берегів Дніпра. Там стілько всього набудовано. А прийде час і гряне лихо.
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+4 #5 Каркар 22.01.2018 15:10
> Адже коли прокладалися лінії, то дерева були ще низькі і тому лінія не досить високо.

Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
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+10 #4 і де-юре і де-факто 22.01.2018 14:39
Керувати водоканалом майже 20 років і так просто бла-бла про таке ... .
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+13 #3 Абрек 22.01.2018 14:26
Нарешті дійшло, що потрібно робити!
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+11 #2 Надія. 22.01.2018 14:16
Як тупо на фоні директора водоканалу виглядає мер?!
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