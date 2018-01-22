Щоб більше черкащани не сиділи без води, різатимуть сосни

Немає зараз передумов для зупинки подачі води черкащанам. На цьому було наголошено на прес-конференції мера Черкас за участі керівників профільних галузей.



Журналістам було повідомлено, що за 40 років роботи насосної станції подібна аварія сталася вперше. Проте купівлю генератора для перестрахування не розглядають, бо це мільйони гривень, сказав керівник КП "Черкасиводоканал" Сергій Овчаренко.

Крім того, в мерії зазначили, що спрацювали за час відсутності води оперативно. Бо хоч вода жителям і не подавалася, проте вона подавалася в трубопровід, щоб «не завоздушити» систему.

Також тепер планують збільшити ширину охоронної зони вздовж проводів, що йдуть через ліс і живлять насосну станцію. Коли прокладалися лінії, то дерева були ще низькі, і ширини лісової просіки цілком вистачало. Пройшли роки, і тепер сосни в лісі підросли до 30 метрів і більше, тож, падаючи, дістають до лінії.

- Я думаю, гарним вирішенням проблеми було б розширення просіки навколо лінії електропередач до потрібної ширини, - сказав Овчаренко.

Керівник Водоканалу також висловив думку, що в разі повторення надзвичайної ситуації слід підвозити людям не технічну воду, як було цього разу, а питну, щоб не було ризиків епідемій.

Розглядається також питання в майбутньому прокласти одну з ліній електропередач в бік водозабору під землею, щоб вона не пошкоджувалася вітром і деревами. Але на це так само потрібні мільйони, як і на генератор...

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