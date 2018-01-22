У «Черкасиобленерго» повідомили, які райони найбільше постраждали від вимкнення світла

Про це щойно під час прес-конференції повідомив технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заварін, інформує кореспондент «Прочерку».
Сьогодні на відновлювальних роботах в області задіяно 305 енергетиків.
У Смілянському районі, куди для усунення наслідків негоди було залучено бригади з Чигиринського та Кам’янського районів, обіцяють дати світло увечері середи. Всього там зараз працюють 16 бригад.
- По Черкаському районі очікеуємо сьогодні до вечора максимальне включення, - сказав Заварін.
За словами керівників обленерго, відновлювальні роботи ускладнює брак фінансування.
Станом на зараз в Черкаському районі 28 ліній відключено, у Смілянському 15-ть, у Золотоніському районі - 5 ліній...
? Адже повтор буде обов*язково і досить швидко-аджке наша ЛЕП-10 знаходиться фактично в тунелі з дерев...