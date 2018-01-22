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У «Черкасиобленерго» повідомили, які райони найбільше постраждали від вимкнення світла

22 січня 2018, 15:06 Новини Черкас та Черкаської області
Найбільше відключень електроенергії внаслідок негоди в останні дні було в Смілянському, Черкаському та Золотоніському районах.

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Про це щойно під час прес-конференції повідомив технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заварін, інформує кореспондент «Прочерку».

Сьогодні на відновлювальних роботах в області задіяно 305 енергетиків.

У Смілянському районі, куди для усунення наслідків негоди було залучено бригади з Чигиринського та Кам’янського районів, обіцяють дати світло увечері середи. Всього там зараз працюють 16 бригад.

- По Черкаському районі очікеуємо сьогодні до вечора максимальне включення, - сказав Заварін.

За словами керівників обленерго, відновлювальні роботи ускладнює брак фінансування.

Станом на зараз в Черкаському районі 28 ліній відключено, у Смілянському 15-ть, у Золотоніському районі - 5 ліній...

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Коментарі  

 
+7 #1 стас 22.01.2018 16:00
Бачив наслідки стихії -масові завали на ЛЕП,навіть зломані опори.Зло ,що "так довго" пройшло.А ще більше стало ніяково коли в неділю світло в Благодатному ввімкнули.В ситуації,створе ній державою,коли кращі їдуть геть-на заробітки та працювати нікому-респект тим,хто на морозі все ж досить оперативно відновив електропостачан ня. Залишається лише осад з приводу того,що крайніми стають прості роботяги. Хотілось би спитати у керівництва енергетиків-невже ситуація,коли дерева висотою до 30 м.,а просіка-лише метрів 10 є нормою
? Адже повтор буде обов*язково і досить швидко-аджке наша ЛЕП-10 знаходиться фактично в тунелі з дерев...
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