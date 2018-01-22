В Обленерго після відновлення електроенергії населенню візьмуться за санітарні зони

Хто винен у тому, що охоронна зона навколо черкаських мереж не була як слід прорубана, в Обленерго не дають чіткої відповіді.

Як відомо, тепер планують збільшити ширину охоронної зони вздовж проводів, що йдуть через ліс і живлять насосну станцію, яка й була знеструмлена в негоду. Коли прокладалися лінії, то дерева були ще низькі, і ширини лісової просіки цілком вистачало. Пройшли роки, і тепер сосни в лісі підросли до 30 метрів і більше, тож, падаючи, дістають до лінії.

- Я думаю, гарним вирішенням проблеми було б розширення просіки навколо лінії електропередач до потрібної ширини, - сказав керівник Водоканалу Сергій Овчаренко.

У Обленерго сьогодні зазначили, що в ОДА є план, як разом з лісівниками і енергетиками збільшити охоронну зону, вирубати дерева, щоб вони не шкодили електромережам.

– Це процес не одного дня, а як мінімум року, - каже технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заварін

Рівень виконання інвестиційної програми та капітальних ремонтів торік (до яких належать і роботи щодо розчищення ліній від насаджень) - 0,62% – наголошує голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук

– Так, є проблеми. Це наші проблеми. Мова йде про будівництво нових ліній, заміна опор, чистка трас. Але основне це зарплати, щоб зберегти людей! Тоді треба вийти на рівень капітальних ремонтів. У нас багато проблем і ми їх болісно проходимо. Та розуміючи відповідальність, намагаємося все робити, що в наших силах, – сказав Олег Самчук. – Обхід і чистка санітарної зони мала проводитися кожні 5 років. Але компанія не виконувала раніше інвестпрограм, бо були складнощі усім відомі. Я говорив з головою ОДА, були постійно на зв’язку. І тепер мова про те, що по завершенню відновлювальних робіт будемо проводити вирубку. 73 дерева лежали на лінії, що живила насосну станцію! Тільки уявіть!

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