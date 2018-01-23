Атовці готові взяти на себе в Черкасах формування виконкому, - Кухарчук

«Ніколи не був прибічником принципу, що всі чоловіки мають воювати, але завжди мав розуміння, що поки одні воюють, інші забов'язані робити максимально в тилу для спільної перемоги над ворогом, – написав Дмитро Кухарчук у «Фейсбуці». – Повертаючись додому, мав очікування, що поки ми воювали там, тут здобувається українська держава в політичній і економічній площині. Очікування розвіялися в перші дні, далі були сподівання, сьогодні зникає надія.
Саме тому Рада АТО в Черкаській області як орган, що має моральне право ухвалювати такі рішення, прийняла на себе зобов’язання виступити третьою стороною в ситуації, що склалася в місті і готова взяти на себе тягар левової частки міського самоврядування.
На сьогодні політична незрілість наших делегатів в міській раді спричинила крах системи самоврядування, а тому наша пропозиція дуже проста: сформувати виконавчий комітет із людей, які мають моральне право на це.
Шляхом рейтингового голосування були визначені наступні представники:
1.Зайчук Ігор Олександрович
2.Амброс Сергій Васильович
3.Дармостук Олександр Олександрович
4.Холод Валерій Миколайович
5.Черниш Віктор Іванович
Всі ці люди не залишили Україну в скрутний час, мають вищу освіту і готові брати на себе відповідальність».
Учора раніше міський голова Анатолій Бондаренко висловив думку, що політичні партії себе дискредитували, і виконком можуть сформувати ветерани АТО.
Ваш національний корпус - продовження більшовиків 1917 року.