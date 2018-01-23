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Атовці готові взяти на себе в Черкасах формування виконкому, - Кухарчук

23 січня 2018, 11:21 Новини Черкас та Черкаської області
Черкаські атовці пропонують сформувати виконавчий комітет Черкаської міськради «із людей, які мають моральне право на це». Відповідні кандидатури озвучив лідер обласної організації Національного корпусу Дмитро Кухарчук.
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«Ніколи не був прибічником принципу, що всі чоловіки мають воювати, але завжди мав розуміння, що поки одні воюють, інші забов'язані робити максимально в тилу для спільної перемоги над ворогом, – написав Дмитро Кухарчук у «Фейсбуці». – Повертаючись додому, мав очікування, що поки ми воювали там, тут здобувається українська держава в політичній і економічній площині. Очікування розвіялися в перші дні, далі були сподівання, сьогодні зникає надія.

Саме тому Рада АТО в Черкаській області як орган, що має моральне право ухвалювати такі рішення, прийняла на себе зобов’язання виступити третьою стороною в ситуації, що склалася в місті і готова взяти на себе тягар левової частки міського самоврядування.

На сьогодні політична незрілість наших делегатів в міській раді спричинила крах системи самоврядування, а тому наша пропозиція дуже проста: сформувати виконавчий комітет із людей, які мають моральне право на це.

Шляхом рейтингового голосування були визначені наступні представники:

1.Зайчук Ігор Олександрович

2.Амброс Сергій Васильович

3.Дармостук Олександр Олександрович

4.Холод Валерій Миколайович

5.Черниш Віктор Іванович

Всі ці люди не залишили Україну в скрутний час, мають вищу освіту і готові брати на себе відповідальність».

Учора раніше міський голова Анатолій Бондаренко висловив думку, що політичні партії себе дискредитували, і виконком можуть сформувати ветерани АТО.

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Коментарі  

 
+6 #2 Андрій 23.01.2018 11:35
У ***** ніяких моральних прав не має. Мета не може виправдовувати засоби.
Ваш національний корпус - продовження більшовиків 1917 року.
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+5 #1 В. Белий 23.01.2018 11:31
швидко ви підсуєтились... а не АТОвці не мають моральних прав??? вони не люди??
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