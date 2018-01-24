Допоки приїхали електрики – злодії поцупили дроти

Несподіваний снігопад став екстремальним випробовуванням для жителів Городищенського району. Кожен житель зрозумів, наскільки ми залежні від благ цивілізації та безпорадні перед натиском природніх катаклізмів. Через налипання мокрого снігу та повалені дерева по дві-три доби залишалися без електропостачання села В’язівок, Старосілля, Буда-Орловецька, частина Орловця. В людей розрядилися мобілки, розмерзлися холодильники, не працювали обігрівачі та насосні станції. У Млієві світла не було 5 діб. Адже допоки через снігові замети дісталися ремонтні бригади – виявилося, що злодії вже встигли поцупити дроти.

Через снігові замети дороги стали непрохідними. Рятувати ситуацію узялися місцеві аграрії. Працювали практично цілодобово. Тільки зв’язкою з двох тракторів «Джон Дір» вдалося витягнути великі фури та розвантажити трасу. Менш потужні трактори не справлялися.

20 січня городищенським рятувальникам довелося витягувати навіть автобус із пасажирами. На дорозі між Закревками і Старосіллям у сніговому заметі застряг «ПАЗ», який з Черкас віз 26 пасажирів. Швидко темніло, погодні умови були дуже складні. Кому потрібно було до Старосілля, дісталися до села попутками, а 16 осіб дочекалися рятувальників. Пожежною машиною 4-ї ДПРЧ м. Городище автобус із пасажирами витягли із замету та добуксирували до Старосілля, а потім супроводжували до Городища

Про це пише "Нова Доба"

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