Допоки приїхали електрики – злодії поцупили дроти

Через снігові замети дороги стали непрохідними. Рятувати ситуацію узялися місцеві аграрії. Працювали практично цілодобово. Тільки зв’язкою з двох тракторів «Джон Дір» вдалося витягнути великі фури та розвантажити трасу. Менш потужні трактори не справлялися.
20 січня городищенським рятувальникам довелося витягувати навіть автобус із пасажирами. На дорозі між Закревками і Старосіллям у сніговому заметі застряг «ПАЗ», який з Черкас віз 26 пасажирів. Швидко темніло, погодні умови були дуже складні. Кому потрібно було до Старосілля, дісталися до села попутками, а 16 осіб дочекалися рятувальників. Пожежною машиною 4-ї ДПРЧ м. Городище автобус із пасажирами витягли із замету та добуксирували до Старосілля, а потім супроводжували до Городища
Про це пише "Нова Доба"