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У Смілі до розчистки доріг від снігу залучили військову техніку

24 січня 2018, 10:27 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні вночі до Смілянської ДЕД прислали важку техніку для боротьби зі сніговими заметам. Це військова бронетехніка - БАТ 2 (транспортний бульдозер на артилерійському тягачі, що застосовують в інженерних ротах) - на гусеничному ходу та обладнаного відвалом для розчистки снігу, пише smila-ua.com

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Тільки хотілося понадіятись, що потужна техніка розчистить сніг - але рано радіти - його ковш зламаний! Проте міські дорожники вважають, що хоч чистити сніг він не зможе, але гусеничним ходом їздитиме дорогами міста і звільнить автошляхи від льоду.

На районній сесії заступник голови РДА Роман Співак розповів, що військова техніка працювала сьогодні до першої години ночі. Вдень працівники відпочивали. Завтра ним розпочнуть чистку автошляху від Сміли до Шполянського та Городищенського району.

А ось дорожники з району розкритикували цю ідею. Вони вважають, що гусениці надто тонкі і з льодом не впораються, але пошкодять асфальт і залишки дорожнього покриття у Смілі.

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Коментарі  

 
0 #2 Роман 24.01.2018 20:26
"гусеничним ходом їздитиме дорогами міста і звільнить автошляхи від льоду" - скоріше, звільнить смілянські автошляхи від залишків асфальту. Хоча, може це й на краще - без залишків асфальту хоч грунтовка більш-менш проїздна буде...
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+6 #1 Гога 24.01.2018 10:48
Проснулись! Там БАТ працює вже 2 доби!
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