Прокуратурою оскаржено до суду процедуру закупівлі послуг з прибирання та підмітання вулиць

Черкаською місцевою прокуратурою систематично вживаються заходи представницького характеру у бюджетній сфері.

Так, за результатами опрацювання системи публічних закупівель „Prozorro” встановлено, що одним з Департаментів Черкаської міської ради проведено процедуру закупівлі послуг з прибирання та підмітання вулиць у місті Черкаси у якій вбачаються порушення Закону України „Про публічні закупівлі” та Закону України „Про захист економічної конкуренції”.

За наслідками проведеного тендеру, між Департаментом Черкаської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір про закупівлю послуг з прибирання та підмітання вулиць, на суму 56 млн. грн.

З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, недопущення порушень при використанні бюджетних коштів та поновлення інтересів територіальної громади міста Черкаси, Черкаською місцевою прокуратурою до Господарського суду Черкаської області скеровано позовну заяву про визнання недійсними процедури закупівлі послуг та договору, укладеного за її результатами

Про це інформує прес-служба Черкаської місцевої прокуратури

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