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Постригань: жителі Черкас змушені дихати повітрям, яке є сумішшю пилу, промислових викидів та вихлопних газів

25 січня 2018, 14:40 Новини Черкас та Черкаської області
Проблема забруднення довкілля актуальна для м. Черкаси, оскільки до забруднення транспортом, котельнями додається забруднення від підприємств хімічного виробництва. Щодня жителі Черкас змушені дихати повітрям, яке є сумішшю пилу, промислових викидів та вихлопних газів.

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Окрім цього. за повідомленням начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, місто Черкаси має низький природний потенціал до розсіювання шкідливих домішок в атмосфері. Це переважання слабо вітряної погоди, часті тумани в осінній та весняний період року та мала кількість опадів влітку в поєднанні з безвітряною погодою. Такі умови призводять до застою брудного повітря в місті.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря у м. Черкаси здійснена за даними аналізу проб повітря, що були відібрані в різних районах міста, а саме: в районі п’ятої поліклініки; по вул. Святотроїцькій, 68 та по вул. Гетьмана Сагайдачного,146. Кількість контрольованих інгредієнтів становить 18, в т.ч. 8 важких металів.

З метою оцінки ступеня забруднення повітря використовуються гранично допустимі концентрації: середньодобова (далі по тексту – ГДК с.д.) та максимально-разова. У порівняльному аналізі забруднення атмосфери використовуються середньорічні концентрації шкідливих речовин.

Впродовж року забруднення атмосфери було обумовлено підвищеним вмістом формальдегіду, аміаку та діоксиду азоту. Найвища середньомісячна концентрація по формальдегіду (2,7 ГДКс.д) була у липні в Дніпровському мікрорайоні; по аміаку (2,0 ГДКс.д) – у серпні в Дніпровському мікрорайоні; по діоксиду азоту (2,5 ГДКс.д) – у грудні в центрі міста.

Також, в теплий період року атмосфера в місті була забруднена вище допустимих норм завислими (пиловими) домішками. Їх середньомісячні концентрації з березня по серпень перевищували ГДК в 1,3 рази. А у вересні запиленість міста в центрі була на рівні 2,0 ГДК. с.д.

У порівнянні з 2016 роком концентрації пилових домішок у центрі та Дніпровському мікрорайоні збільшились вдвічі. Це пов’язано з тривалим періодом сухої погоди та горінням торф’яних полів у вересні. Також, на території Дніпровського мікрорайону збільшились концентрації діоксиду азоту у 1,25 рази.

Отже, найбільш забрудненими районами залишаються Дніпровський мікрорайон та центр міста.

У порівнянні з 2016 роком зменшились середньорічні концентрації діоксиду сірки на всіх постах, оксиду азоту - в Південно-західному мікрорайоні у 1,5 рази, аміаку - в центрі міста у 1,25 рази.  Вміст інших домішок залишився майже без змін.

Щоб порівняти рівень забруднення атмосферного повітря в цілому по місту з попередніми роками, розрахований комплексний індекс забруднення  атмосфери (далі по тексту – ІЗА).

ІЗА за 2017 рік  склав 5,5, що свідчить про підвищений рівень забруднення атмосфери у місті сторонніми домішками. У порівнянні з 2016 роком ІЗА не змінився.

Аналіз даних спостережень за останні 5 років виявив тенденцію зниження середнього рівня забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки, оксидом вуглецю та формальдегідом. В той же час, вміст в повітрі діоксиду азоту, сірководню та важких металів (окрім хрому та цинку) зростає.

Отже, незважаючи на спад промисловості, рівень забруднення атмосферного повітря по окремим домішкам ще перевищує ГДК.

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