Сухарьков подав у виконком кандидатур Горобця. Інші «Черкащани» - проти

Керівник фракції ВО «Черкащани» в Черкаській міській раді Іван Сухарьков подав кандидатуру В'ячеслава Горобця до складу виконавчого комітету. Відповідний документ було подано від імені фракції 24 січня.



Про це повідомляє vikka.ua.

Нагадаємо, В’ячеслав Горобець народився 18 грудня 1971 року в місті Черкаси. Працював головою правління ПАТ «Черкасиобленерго», заступником та першим заступником голови ОДА.

Проте, як повідомляє «Інфоміст», сьогодні інші члени фракції ВО «Черкащани» - Павло Карась, Ігор Кривошеєв, Максим Скорик і Григорій Кузьменко звернулися до міського голови із заявою про те, що подання кандидатури Горобця «не відповідає дійсності».

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