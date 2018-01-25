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Сухарьков подав у виконком кандидатур Горобця. Інші «Черкащани» - проти

25 січня 2018, 20:04 Новини Черкас та Черкаської області
Керівник фракції ВО «Черкащани» в Черкаській міській раді Іван Сухарьков подав кандидатуру В'ячеслава Горобця до складу виконавчого комітету. Відповідний документ було подано від імені фракції 24 січня.

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Про це повідомляє vikka.ua.

Нагадаємо, В’ячеслав Горобець народився 18 грудня 1971 року в місті Черкаси. Працював головою правління ПАТ «Черкасиобленерго», заступником та першим заступником голови ОДА.

Проте, як повідомляє «Інфоміст», сьогодні інші члени фракції ВО «Черкащани» - Павло Карась, Ігор Кривошеєв, Максим Скорик і Григорій Кузьменко звернулися до міського голови із заявою про те, що подання кандидатури Горобця «не відповідає дійсності».

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Коментарі  

 
0 #6 Що ви творите? 26.01.2018 12:02
Як вірить таким "партіям", якщо самі однопартійці гризуться між собою?
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+1 #5 Справжній черкащанин 26.01.2018 11:47
"Черкащани" - не партія, а різношерстний зброд з абсолютно різними бізнес-інтересами. Тільки слово 'черкащани' споганили.
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+1 #4 Шут 26.01.2018 10:25
Цитую ЮЗР:
Карася на сковороду.. то пиранья на морду ещё таа

Білоусов – про Карася: «Скучно з ним не буде!»
30 квітня 2013, 10:12 ПРОЧЕРК Новини Черкас та Черкаської області
Одним із заступників міського голови Черкас з питань діяльності виконавчих органів ради та відповідно членом виконкому став колишній директор КП «Черкаситеплоко муненерго», начальник інвестиційного управління Черкаської облдержадмініст раці (під проводом пана Тулуба) Павло Карась.
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+1 #3 ЮЗР 26.01.2018 08:22
Карася на сковороду.. то пиранья на морду ещё таа
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+5 #2 ЮЗР 25.01.2018 21:36
Одни горобци и сухари.. Рогатку видно брать надо)
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+6 #1 Надія. 25.01.2018 21:01
Паша Карась відпрацьовує борги перед Беззубенко, а Ви йому мішаєте.
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