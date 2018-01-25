Сухарьков подав у виконком кандидатур Горобця. Інші «Черкащани» - проти

Про це повідомляє vikka.ua.
Нагадаємо, В’ячеслав Горобець народився 18 грудня 1971 року в місті Черкаси. Працював головою правління ПАТ «Черкасиобленерго», заступником та першим заступником голови ОДА.
Проте, як повідомляє «Інфоміст», сьогодні інші члени фракції ВО «Черкащани» - Павло Карась, Ігор Кривошеєв, Максим Скорик і Григорій Кузьменко звернулися до міського голови із заявою про те, що подання кандидатури Горобця «не відповідає дійсності».
Білоусов – про Карася: «Скучно з ним не буде!»
30 квітня 2013, 10:12 ПРОЧЕРК Новини Черкас та Черкаської області
Одним із заступників міського голови Черкас з питань діяльності виконавчих органів ради та відповідно членом виконкому став колишній директор КП «Черкаситеплоко муненерго», начальник інвестиційного управління Черкаської облдержадмініст раці (під проводом пана Тулуба) Павло Карась.