У 19-річної дівчини з Монастирищенського району в ході обшуку виявили наркотики

Монастирищенським відділом Уманської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.



19 січня 2018 року працівниками поліції, в межах вказаного провадження, проведено санкціонований обшук у 19-річної мешканки Монастирищенського району Черкаської області, під час якого виявлено та вилучено коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 24 січня 2018 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс. Маса наркотичних засобів в перерахунку на висушену речовину становить 96,2 г, яку особа незаконно зберігала без мети подальшого збуту.

24 січня 2018 року вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування проводиться ряд слідчих дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Стан досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває на контролі Уманської місцевої прокуратури.

Довідково: у разі доведення вини, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Про це інформує прес-служба прокуратури міста Умані



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