У 19-річної дівчини з Монастирищенського району в ході обшуку виявили наркотики

19 січня 2018 року працівниками поліції, в межах вказаного провадження, проведено санкціонований обшук у 19-річної мешканки Монастирищенського району Черкаської області, під час якого виявлено та вилучено коробку з речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка згідно висновку експерта від 24 січня 2018 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабіс. Маса наркотичних засобів в перерахунку на висушену речовину становить 96,2 г, яку особа незаконно зберігала без мети подальшого збуту.
24 січня 2018 року вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування проводиться ряд слідчих дій, спрямованих на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Стан досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перебуває на контролі Уманської місцевої прокуратури.
Довідково: у разі доведення вини, особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Про це інформує прес-служба прокуратури міста Умані