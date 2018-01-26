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Депутати хочуть, щоб керівництво Держгеокадастру покарала прокуратура

26 січня 2018, 11:32 Новини Черкас та Черкаської області
Через незаконне, на думку господарників, рішення щодо відсторонення від земельних торгів фермера на Маньківщині та подальші протести по області, нині зібралася позачергова сесія Черкаської облради. Депутати розглядають і обговорюють звернення до Голови Верховної Ради України Парубія А.В., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б, в.о. голови Держгеокадастру Колотіліна О.К. щодо висловлення недовіри керівництву Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, відділу Держгеокадастру у Маньківському районі. (Детальний текст звернення ТУТ)

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Звернення спровокувало емоційне обговорення в депутатів. Так, депутат Андрій Сегеда попросив ще звернутися до прокуратури, щоб перевірити озвучені факти та, крім усього, притягти винних до відповідальності.

– У нас виходить, що ми просто звільняємо, хто провиниться. А якщо людина здійснила правопорушення, то треба карати! А не створювати громадські ради і радитися. В кожному чоловічому туалеті будівлі облради є по громадській раді. І що вони там роблять? Курять! – каже Сегеда.

Депутат Валентина Коваленко зауважила, що публічність важлива, пригадавши ситуацію з Гаманом, який, мовляв, відкупився.

– Сьогодні продовжується нахабний захват земель. Чому не проводиться паспортизація земель? Бо не вигідна! Я не в захваті від ВО «ЧЕРКАЩАНИ», але все те що вони запропонували, сьогодні треба підтримати, а політику відкинути вбік, – каже Коваленко.

Михайло Мушієк підтримав Сегеду, що треба таки і прокурору долучати до процесу, щоб знайшов винних.

– Нібито одне маленьке питання, а турбує всіх і має резонанс. Це приклад того як працює система, – зазначив голова ОДА Юрій Ткаченко. – Особисто я спілкувався з фермером. Всетаки людині треба було б сказати декілька слів. Я вважаю, що людину викинули… Це факт… Я вважаю, що в цій ситуації таке може бути будь з ким. Але в будь-якому зверненні має бути чітка юридична основа. Подібна ситуація зараз і в Лисянському районі.

Проте фермеру слова поки так і не надали. Депутати продовжують вносити правки у звернення і сперечатися за кожну окрему правку.

Рибченко, у свою чергу, запропонував робити звернення до ВРу одне, а до прокуратури інше.

- Ви внесли ще більше сумбуру, - сказав депутату голова облради Вельбівець...

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Коментарі  

 
0 #1 Павло II 26.01.2018 11:53
Типова українська поведінка! Коваленко Валентина до облради потрапила завдяки Черкащанам. Мала особисто суттєву фінансову підтримку. А тепер не такі! Зобидили, Валю!
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