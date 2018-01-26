Усі населені пункти області підключені до електропостачання

Чи не найбільше постраждав Черкаський район. Майже одночасно там було пошкоджено більше 30-ти повітряних ліній 6-10 кВ, більше 20-ти сіл залишилися без електрики. Відновлювальні роботи тривали 8 виснажливих діб, були залучені 22 бригади, 28 одиниць техніки та майже 100 фахівців. Енергетикам доводилося працювати у великий мороз, навіть при -20 С.
- Велика товщина снігового покриву, нависання гілля на лінії електропередач та падіння дерев ускладнювали швидку ліквідацію наслідків негоди, - зазначає директор Черкаського районного району електромереж Сергій Труба. - Та спільними зусиллями працівників Черкаського РЕМу та колег інших структурних підрозділів, а саме - Чорнобаївського, Маньківського, Черкаського міського, Чигиринського та Тальнівського вдалося подолати стихію.
Всіляко підтримувала світловиків районна державна адміністрація. Зокрема, надавали приміщення для ночівлі та обігріву енергетиків, а також забезпечували гарячими обідами та пальним.
Щодо Черкас, то нині лише дві трансформаторні підстанції, які обслуговують табори для дітей в літній період, без напруги. Працівники Обленерго розчищають лінії від повалених дерева і вже 29 січня планують відновити роботу електроустановки. Загалом по місту перебої з електропостачанням вдалося локалізувати ще 22 січня.
- Найважче було дістатися до місць аварій мережі через падіння дерев на лінії електропередач. Адже вони пошкоджували опори та обривали дроти. Найбільше дісталося мікрорайону Дахнівка та Соснівка, - розповідає директор Черкаського міського району електромереж Вадим Трохимець, Місто Смілу негода оминула. Гірша ситуація була у Смілянському районі. Без світла лишилися 27 з 30-ти населених пунктів.
- До всього, ще й не вистачало працівників, - говорить директор Смілянського району електричних мереж Юрій Барішок.- Тому доводилося залучати своїх робітників, які не займаються безпосередньо ремонтом розподільчих мереж, але мають на це відповідні дозволи. Відгукнулися посилити нашу роботу і колеги з Кам'янського, Чигиринського, Жашківського, Лисянського, Шполянського, Маньківського районів та Смілянського міського РЕМу. Загалом були задіяні 10 бригад, 63 працівники та 13 одиниць техніки.
Про це інформують в Обленерго
Енергетики кажуть, такої зимової стихії Черкащина не бачила упродовж 30-ти останніх років.
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