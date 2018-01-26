Усі населені пункти області підключені до електропостачання Новини Черкас та Черкаської області Станом на 26 січня усі трансформаторні підстанції вдалося полагодити. Черкаські енергетики завершують роботи з відновлення електропостачання до житлових будинків. Упоратися з обсягом робіт обіцяють до сьогоднішнього вечора.

- Сьогодні працюють 20 аварійних бригад, а це – 80 працівників та 20 одиниць техніки, - говорить технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін. – Коли стихія знеструмила область минулого тижня, від електропостачання були відрізані 154 населені пункти та понад півтори тисячі трансформаторних підстанцій. - Сьогодні працюють 20 аварійних бригад, а це – 80 працівників та 20 одиниць техніки, - говорить технічний директор ПАТ «Черкасиобленерго» Володимир Заврін. – Коли стихія знеструмила область минулого тижня, від електропостачання були відрізані 154 населені пункти та понад півтори тисячі трансформаторних підстанцій.

Чи не найбільше постраждав Черкаський район. Майже одночасно там було пошкоджено більше 30-ти повітряних ліній 6-10 кВ, більше 20-ти сіл залишилися без електрики. Відновлювальні роботи тривали 8 виснажливих діб, були залучені 22 бригади, 28 одиниць техніки та майже 100 фахівців. Енергетикам доводилося працювати у великий мороз, навіть при -20 С.

- Велика товщина снігового покриву, нависання гілля на лінії електропередач та падіння дерев ускладнювали швидку ліквідацію наслідків негоди, - зазначає директор Черкаського районного району електромереж Сергій Труба. - Та спільними зусиллями працівників Черкаського РЕМу та колег інших структурних підрозділів, а саме - Чорнобаївського, Маньківського, Черкаського міського, Чигиринського та Тальнівського вдалося подолати стихію.

Всіляко підтримувала світловиків районна державна адміністрація. Зокрема, надавали приміщення для ночівлі та обігріву енергетиків, а також забезпечували гарячими обідами та пальним.

Щодо Черкас, то нині лише дві трансформаторні підстанції, які обслуговують табори для дітей в літній період, без напруги. Працівники Обленерго розчищають лінії від повалених дерева і вже 29 січня планують відновити роботу електроустановки. Загалом по місту перебої з електропостачанням вдалося локалізувати ще 22 січня.

- Найважче було дістатися до місць аварій мережі через падіння дерев на лінії електропередач. Адже вони пошкоджували опори та обривали дроти. Найбільше дісталося мікрорайону Дахнівка та Соснівка, - розповідає директор Черкаського міського району електромереж Вадим Трохимець, Місто Смілу негода оминула. Гірша ситуація була у Смілянському районі. Без світла лишилися 27 з 30-ти населених пунктів.

- До всього, ще й не вистачало працівників, - говорить директор Смілянського району електричних мереж Юрій Барішок.- Тому доводилося залучати своїх робітників, які не займаються безпосередньо ремонтом розподільчих мереж, але мають на це відповідні дозволи. Відгукнулися посилити нашу роботу і колеги з Кам'янського, Чигиринського, Жашківського, Лисянського, Шполянського, Маньківського районів та Смілянського міського РЕМу. Загалом були задіяні 10 бригад, 63 працівники та 13 одиниць техніки.

Про це інформують в Обленерго

Енергетики кажуть, такої зимової стихії Черкащина не бачила упродовж 30-ти останніх років.

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