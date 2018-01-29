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У Черкасах громадськість, поліція, депутати сходяться на сесію (ФОТО)

29 січня 2018, 10:06 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні у Черкасах має проходити сесія міськради. До будівлі підтягнулася громадськість і поліція.

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Відповідні фото публікують в соцмережах користувачі та самі депутати.

Серед питань порядку денного ухвалення рішення “Про міський бюджет на 2018 рік” та пропозиції міського голови, щодо нового складу Виконавчого комітету, скандальні питання забудови на Митниці, демонтаж споруди на пляжі “Пушкінський”, внесення змін до рішення ради від 23.05.2013 №3-1682 «Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів», тощо.

Про пікетування сесії напередодні у п’ятницю попереджав очільник обласної федерації профспілок Петро Шевченко, він зазначив, що пікетувальники вимагатимуть перевиборів міської ради та міського голови.

Поряд з тим, ще у п’ятницю секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький говорив, що з бюджетом може бути не все просто…

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Фото Сергія Костенка, Антона Ведули та Олексія Романова

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