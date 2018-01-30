У Черкасах героїв Крут ушанували смолоскипною ходою (ФОТО)

29 січня 2018 року в Черкасах пройшов смолоскипний марш пам’яті героїв Крут. Таким чином наддніпрянські націоналісти вшанували пам'ять «крутянців», які 100 років тому стали на захист державності України.

Про це повідомляє черкаська «Свобода».

Традиційно організаторами вшанувань були черкаські осередки ВО «Свобода», ВГО «Сокіл», «Студентської Свободи», ВОУ «Яворина» та «Легіону Свободи».

На марш до Черкас завітали також свободівці зі Сміли, Золотоноші та Чорнобаю. Долучилися до заходів і активісти «Національного Альянсу» та представники Центру національно-патріотичного виховання Черкащини.

Смолоскипний марш стартував від пам’ятника Богдану Хмельницькому та прямував до меморіалу Борцям за Волю України. Там націоналісти й завершили захід.

Перед учасниками маршу виступив заступник голови Черкаської обласної «Свободи» з питань молодіжної політики Віталій Козир.

«100 років тому в цей день крутянці здобували для нас незалежність. Завдяки молодим українським хлопцям-студентам, які протистояли раптовому підступу підлого східного сусіда, український уряд встиг заручитися міжнародним підтримкою УНР. Ми маємо вшанувати пам’ять тих героїв не лише зібраннями, а й діями. Адже в історії України є яскраві приклади того, що через поширення наших думок, ідей запалюються маси людей. Як це було під час Революції Гідності, що пробудила мільйони патріотів. Якщо ми проллємо світло на великі святі подвиги українського народу та поширимо звістки про них серед сотень своїх друзів та рідних, тоді ми зможемо здобути українську Україну й побороти внутрішнього та зовнішнього окупанта. Адже колись ми вміли добре це робити. 100 років тому на заводі "Арсенал" війська УНР провели блискучу антитерористичну операцію: без сантиментів та "мінських угод" знешкодили російського ворога», – наголосив Віталій Козир.

Участь у марші також узяли депутати Черкаських обласної та міської рад. Зокрема Антон Ведула під час завершального мітингу виступив перед громадою.

«Від бою під Крутами пройшло рівно століття, той термін часу, з висоти якого нащадки можуть оцінити події. Чи могли уявити собі більшовики, рушивши багатотисячною ордою на Україну в січні 1918 року, бачачи між собою і бажаним Києвом – нашвидкоруч організоване українське військо, що за сто років Україна буде незалежною? Що за сто років в Україні буде проведено декомунізацію? Що за сто років в Україні вулицями лунатимуть українські гасла? Здолавши студентів їм не вдалось здолати Ідею, а отже і боротьба протягом усього ХХ ст. не була дарменою, а тим більше продовження боротьби у наш час», – наголосив Антон Ведула.

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