Відучора подорожчав проїзд від Черкас до столиці

Про це з посиланням на диспетчера автостанції біля «Дружби народів» повідомляє «Інфоміст».
Нагадаємо, попередньо до столиці можна було доїхати за 140 гривень. Тоді як на АС-3, що по вулиці Гоголя, зазначена ціна 182,46 грн. ПАТ «Укрзалізниця» з 10 грудня 2017 року призначала регіональний поїзд № 782/781 Київ – Черкаси.
А Вам это кто-то обещал?Тут на Турцию с Египтом еле дохода хватает,а Вы про новые автобусы.Ай-яй-яй.
Хтось поставить тут мінус, але подорожчання громадського транспорту в Черкасах неминуче, згадайте про ціни на продукти, які зараз розпочали новий етап здорожчання ( крім неякісної гречки і залежалого цукру)