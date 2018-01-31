Відучора подорожчав проїзд від Черкас до столиці

Із 30 січня 2018 року проїзд автобусом від Черкас до Києва коштує 160 гривень.



Про це з посиланням на диспетчера автостанції біля «Дружби народів» повідомляє «Інфоміст».

Нагадаємо, попередньо до столиці можна було доїхати за 140 гривень. Тоді як на АС-3, що по вулиці Гоголя, зазначена ціна 182,46 грн. ПАТ «Укрзалізниця» з 10 грудня 2017 року призначала регіональний поїзд № 782/781 Київ – Черкаси.

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