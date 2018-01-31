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Відучора подорожчав проїзд від Черкас до столиці

31 січня 2018, 11:01 Новини Черкас та Черкаської області
Із 30 січня 2018 року проїзд автобусом від Черкас до Києва коштує 160 гривень.

Маршрутка

Про це з посиланням на диспетчера автостанції біля «Дружби народів» повідомляє «Інфоміст».

Нагадаємо, попередньо до столиці можна було доїхати за 140 гривень. Тоді як на АС-3, що по вулиці Гоголя, зазначена ціна 182,46 грн. ПАТ «Укрзалізниця» з 10 грудня 2017 року призначала регіональний поїзд № 782/781 Київ – Черкаси.

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Коментарі  

 
-2 #6 Черкасчанин 01.02.2018 11:56
Цитую vlad:
Ок. А как насчет повышения качества и комфорта перевозок?

А Вам это кто-то обещал?Тут на Турцию с Египтом еле дохода хватает,а Вы про новые автобусы.Ай-яй-яй. :lol: :lol: :lol:
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+7 #5 vlad 31.01.2018 22:00
Ок. А как насчет повышения качества и комфорта перевозок?
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+6 #4 ЮЗР 31.01.2018 20:40
Я думал 150грн будет..зажрались! Я б их всех загнал на Новый Автовокзал что б конкуренция была
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-6 #3 Ченчик 31.01.2018 14:03
Цитую Дональд Трамп:
Дорожает все,поэтому ждем подорожания на проезд в маршрутках и троллейбусах.

Хтось поставить тут мінус, але подорожчання громадського транспорту в Черкасах неминуче, згадайте про ціни на продукти, які зараз розпочали новий етап здорожчання ( крім неякісної гречки і залежалого цукру)
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+4 #2 Дональд Трамп 31.01.2018 12:44
Дорожает все,поэтому ждем подорожания на проезд в маршрутках и троллейбусах.
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+27 #1 Prof 31.01.2018 11:16
Бариги рулять!
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