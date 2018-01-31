Одну з черкаських родзинок відключили від електропостачання

Про це інформує прес-служба КП "Черкасиводоканал", пише zmi.ck.ua

Це пов'язано із тим, що комунальному підприємству "Черкасиводоканал" держава не відшкодовує кошти по пільгам та субсидіям та вже заборгувала майже 5 млн грн.

Ситуація й раніше була досить складною, адже, відшкодування коштів відбувалося несвоєчасно та не в повному обсязі. А після прийняття нового Порядку нарахування й зовсім припинилися. Ця проблема є загальною для всіх водопровідно-каналізаційних господарств України.

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