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Одну з черкаських родзинок відключили від електропостачання

31 січня 2018, 14:14 Новини Черкас та Черкаської області
У Черкасах відключили від електропостачання  гіперболоїдну вежу Шухова та  резервний водозабір КП "Черкасиводоканал", який використовується в надзвичайних ситуаціях для підвозу автомобілями питної води мешканцям міста.

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Про це інформує прес-служба КП "Черкасиводоканал", пише zmi.ck.ua

Це пов'язано із тим, що комунальному підприємству "Черкасиводоканал" держава не відшкодовує кошти по пільгам та субсидіям та вже  заборгувала майже 5 млн грн.

Ситуація й раніше була досить складною, адже, відшкодування коштів відбувалося несвоєчасно та не в повному обсязі. А після прийняття нового Порядку нарахування й зовсім припинилися. Ця проблема є загальною для всіх водопровідно-каналізаційних господарств України.

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Коментарі  

 
0 #1 Дональд Трамп 31.01.2018 18:34
И ЧТО НАШИ ДОБЛЕСТНІЕ КЕРИВНІКИ ГОВОРЯТ-ИМЕЮ ВВИДУ бондаренко и ткаченко ?
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