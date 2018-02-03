Стадник спростував «міф» про закриття Другої дитячої поліклініки в Черкасах

Директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міськради Олег Стадник спростував чутки про можливе закриття в Черкасах Другої міської дитячої поліклініки.





Відповідний допис він зробив у «Фейсбуці».

«Панічні плітки не мають під собою ніяких обґрунтувань. Кажуть, що вже з’явилась електронна петиція. Шановне товариство! Поліклініку НІХТО НЕ ЗБЕРАЄТЬСЯ ЗАКРИВАТИ. Вона, у зв’язку із реформою сімейної медицини, просто перейде до Другого центру сімейної медицини. Всі залишаться на своїх місцях – педіатри у своїх кабінетах, реєстратори у реєстратурі, медсестри біля лікарів. Просто із 1 липня фінансування буде йти по кількості зареєстрованих дітей із Національної агенції здоров’я. У міста цих грошей не буде. Тому необхідне таке переведення. Всі інші структурні підрозділи, окрім центрів сімейної медицини, будуть фінансуватись за кошти медичної субвенції».

Олег Стадник також додав, що цього року в поліклініці триватимуть ремонтні роботи. Їх можна було б завершити за один рік, але від цієї ідеї відмовилися саме тому, що в цьому разі її довелося б тимчасово закрити. Щоб не хвилювати людей, було вирішено проводити ремонт, не припиняючи роботу закладу.

Наразі роботи йтимуть у тому крилі, де розміщено лабораторію. Тому прийом аналізів на лабораторні дослідження здійснюватиметься у Першій міській дитячій поліклініці на вулиці Благовісній.

Дитяча поліклініка має потужність 75 відвідувань за зміну, обслуговує дитяче населення від 0 до 17 років в кількості 14408 осіб. У колективі працює 14 лікарів та 36 осіб середнього медичного персоналу.

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