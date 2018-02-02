На станції ім. Т. Шевченка відтворили бій козаків з військами Муравйова і встановили пам’ятний знак (ФОТО)

Сьогодні на Північному вокзалі станції Імені Тараса Шевченка відбулося урочисте козацьке коло „Історичне коріння Смілянщини”. Організувала його місцева влада, а гості приїхали звідусіль, навіть з-за кордону. Подія була присвячена сторіччю Української революції і сторіччю особливо видатної операції Вільного козацтва проти 8-ї російської армії в районі станції Бобринська.

Той бій тривав цілий день, при цьому обидві сторони зазнали значних втрат; він закінчився нічною атакою на росіян, по якій останні були розбиті й розбіглися в різних напрямках. Тут мало не був захоплений командант російських військ в Україні [Михайло] Муравйов... Під час операції черкасцями командував Яків Водяний. Перемогу над москалями здобуто проти ночі 22 лютого (7 березня за н. ст.) 1918 року.

У рамках вшанування було освячено 240-літнього дуба – свідка тих подій і відкрито пам’ятний знак Якову Водяному. Покривало з нього зняли родичі Отамана. Після того відбулася реконструкція бою, яка дуже сподобалася присутнім. Детальніше про подію розповімо пізніше.

Олександр ВІВЧАРИК

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