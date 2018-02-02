реклама
Karabas
реклама
5TV

На станції ім. Т. Шевченка відтворили бій козаків з військами Муравйова і встановили пам’ятний знак (ФОТО)

02 лютого 2018, 15:28 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні на Північному вокзалі станції Імені Тараса Шевченка відбулося урочисте козацьке коло „Історичне коріння Смілянщини”. Організувала його місцева влада, а гості приїхали звідусіль, навіть з-за кордону. Подія була присвячена сторіччю Української революції і сторіччю особливо видатної операції Вільного козацтва проти 8-ї російської армії в районі станції Бобринська.

IMG_7969 (Large)

Той бій тривав цілий день, при цьому обидві сторони зазнали значних втрат; він закінчився нічною атакою на росіян, по якій останні були розбиті й розбіглися в різних напрямках. Тут мало не був захоплений командант російських військ в Україні [Михайло] Муравйов... Під час операції черкасцями командував Яків Водяний. Перемогу над москалями здобуто проти ночі 22 лютого (7 березня за н. ст.) 1918 року.

IMG_7961 (Large)

IMG_7978 (Large)

IMG_7981 (Large)

IMG_8049 (Large)

IMG_8051 (Large)

IMG_7859 (Large)

У рамках вшанування було освячено 240-літнього дуба – свідка тих подій і відкрито пам’ятний знак Якову Водяному. Покривало з нього зняли родичі Отамана. Після того відбулася реконструкція бою, яка дуже сподобалася присутнім. Детальніше про подію розповімо пізніше.

IMG_7907 (Large)

IMG_8027 (Large)

IMG_8029 (Large)

IMG_8052 (Large)

 

Олександр ВІВЧАРИК

Фото автора

реклама

Коментарі  

 
0 #1 СЛАВА УКРАЇНІ! 02.02.2018 16:39
Зараз форумські м*скалики гикать і піниться у коментах почнуть :lol: :lol: :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Найдорожче вбрання для VIP-персон: черкащанка підлаштовує одяг для голлівудських знаменитостей
Усього 9 500 грн за квадратний метр! Мрію про власну квартиру можна здійснити в «Дніпровських мріях»*
Черкащанка очолила виборчу кампанію на острові в Карибському морі
Театр
Loading...