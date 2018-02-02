Підсумки тижня: Чергове випробування для Сміли і прийняття під тиском бюджету Черкас

«Прочерк» підбиває підсумки робочого тижня, який став дуже непростим як для Сміли так і для Черкас.

На початку тижня пройшла непроста сесія у Черкасах, де депутати під наглядом молодиків в балаклавах таки прийняли бюджет і проголосували за саморозпуск. Проте так і не проголосували за новий склад виконкому.

Про цю сесію згодом говоритиме вся Україна і не лише, адже емоції на сесії зашкалювали. Дісталося деяким депутатам, які хотіли вийти з зали. Так, постраждав ніс депутата Руслана Зорі, а депутат Олександр Згіблов пізніше скаржився на атмосферу, яка панувала на сесії, у Всеукраїнських ЗМІ, згадуючи навіть погрози.

Поряд з тим, частково відповідальність за ситуацію на сесії поклав голова партії "Національний корпус" позафракційний народний депутат Андрій Білецький, який, проте, похвалив нацдружинників за те, що допомогли прийняти бюджет Черкас. А от політики після проблемної сесії почали говорити, нібито голосування черкаських обранців за звернення щодо саморозпуску міськради було абсурдним, бо самого звернення ще не існувало…

Врешті, до розслідування подій на останній сесії взялася поліція… Озвучив свою позицію щодо ситуації на сесії Черкаської міськради і Комітет Виборців України.

До слова, на цій непростій сесії суперечки у владі не завершилися. Вже згодом у соцмережах міський голова Черкас та секретар міськради розпочали суперечку щодо «сміттєвого колапсу» в місті.

Повне відключення газопостачання у Смілі сколихнуло громадськість. Жителі міста навіть перекривали дорогу, а в Черкасах у цей час за круглим столом смілянські тепловики, газовики та обласна влада шукали шляхи вирішення. У підсумку газ Смілі таки дали, однак газовики залишилися незадоволеними, як, втім, і міська влада, яка заявила, що «Черкасигаз» нав’язує їм борги теплопостачального підприємства «Сміла Енергоінвест». Ситуація досі потребує розв’язання…

Поряд з тим, дехто з представників влади вирішив долучитися й собі до вирішення проблем Сміли. Так, радник голови ОДА вирішив дати пораду смілянам, як обігрітися, а нардеп Сергій Рудик залишився незадоволений малій кількості мітингувальників на смілянському протесті проти відключення газу.

До речі, це не всі проблеми Сміли. Там також найгірші дороги, заявив на початку тижня голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко. Та не лише негативна інформація надходить про Смілу.

Так, наприкінці тижня там на станції ім. Т. Шевченка відтворили бій козаків з військами Муравйова і встановили пам’ятний знак

Цього тижня на Черкащині також побував «зірковий» гість – міністр МВС Аваков. Він прибув вертольотом в Оршанець під Черкасами, щоб ознайомитися з Головним центром Держприкордонслужби.

А черкащан найбільше схвилювала новина щодо здорожчання маршруту Черкаси-Київ.

Родзинка міста Черкаси – гіперболоїдна вежа Шухова – цього тижня залишилася без електрики. Це пов'язано із тим, що комунальному підприємству "Черкасиводоканал" держава не відшкодовує кошти по пільгам та субсидіям та вже заборгувала майже 5 млн грн.

Відзначився цього тижня і нардеп Геннадій Бобов. Він відсудив у ДФС і прокуратури свій мільйон. Мова йде про скасування рішення ДФС, на основі яких Луценко змусив його заплатити понад $1 мільйон податків. До речі, про Бобова. Днями активісти провели у столиці пікет, привертаючи увагу до резонансного вбивства Героя Небесної сотні Василя Сергієнка, та пов’язуючи цю справу з прізвищем нардепа. Тоді ж «свободівець» Юрій Ботнар заявив, що говоритиме про Бобова на сесії Черкаської обласної ради.

Щодо теми АТО: у Щасті на Луганщині відкрили пам’ятну дошку на честь черкащанина

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