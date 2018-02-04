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Полювання на сома-рекордсмена природоохоронець вважає варварством

04 лютого 2018, 20:46 Новини Черкас та Черкаської області
Рекордсмена-сома вагою понад 140 кілограмів вполювали у Кременчуцькому водосховищі підводні мисливці (на знімку). За даними спеціалістів, виловленому екземпляру щонайменше 70 років. Щоб доправити сома на берег, підводні рибалки викликали підмогу. Транспортували великоваговика вантажним автомобілем, пише «Україна молода».

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Утім, голова черкаської обласної організації Всеукраїнського товариства захисту природи Микола Чорний вважає таке полювання варварством.

- Маточне поголів’я сомів концентрується в зимовий період у ямах водойм, де відсутнє промерзання. Вони у цей час спокійні, малорухливі. Щоб уберегти популяцію від знищення підводними мисливцями, закон забороняє полювати на сомів у зареєстрованих рибінспекцією зимових ямах. Однак дозволяється виловлювати чи полювати на тварин в інших місцях. Як природоохоронець я вважаю, що вбивати маточних особин — варварство. Якщо у сітку чи в ятер потрапив рідкісний екземпляр, його потрібно випустити. Мільйони ікринок з такого гіганта поповнили б рибні запаси водойми. А споживання м’яса 50-70-річного сома, переконаний, нікому не додасть здоров’я, — сказав Микола Чорний.

Нагадаємо, вполювали сома 31 січня поблизу Черкас. Фото опублікував у «Фейсбуці» Анатолій Макаренко.

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Коментарі  

 
+1 #2 Пошливы 04.02.2018 22:46
Штоб они им подавились...
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+1 #1 XXХ 04.02.2018 20:52
Нормальний сом.Мясо звичайно , не ох ти, але як трофей класно.Трохи меншого у 80 роках минулого століття бачив. Щодо репродуктивної функції є сумнів.Не кожен чоловік чи жінка у 70 річному віці може родити дитину. А сом і поготів.
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