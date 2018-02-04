Полювання на сома-рекордсмена природоохоронець вважає варварством

Утім, голова черкаської обласної організації Всеукраїнського товариства захисту природи Микола Чорний вважає таке полювання варварством.

- Маточне поголів’я сомів концентрується в зимовий період у ямах водойм, де відсутнє промерзання. Вони у цей час спокійні, малорухливі. Щоб уберегти популяцію від знищення підводними мисливцями, закон забороняє полювати на сомів у зареєстрованих рибінспекцією зимових ямах. Однак дозволяється виловлювати чи полювати на тварин в інших місцях. Як природоохоронець я вважаю, що вбивати маточних особин — варварство. Якщо у сітку чи в ятер потрапив рідкісний екземпляр, його потрібно випустити. Мільйони ікринок з такого гіганта поповнили б рибні запаси водойми. А споживання м’яса 50-70-річного сома, переконаний, нікому не додасть здоров’я, — сказав Микола Чорний.

Нагадаємо, вполювали сома 31 січня поблизу Черкас. Фото опублікував у «Фейсбуці» Анатолій Макаренко.

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