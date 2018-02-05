Чотирнадцятиметрове провалля виникло серед міста Черкас (ФОТО)

Вчора близько 19:00 до центральної диспетчерської служби КП «Черкасиводоканал» надійшло повідомлення про провалля на зеленій зоні по вул. Чигиринській (між вул. Симиренківська та вул. Подолинського). При візуальному обстеженні виявлено руйнацію верху залізобетонної труби головного каналізаційного колектора.

Про це повідомляють у «Черкасиводоканалі».

Наразі ведуться підготовчі роботи по ліквідації аварії. Мешканці міста не відчуватимуть незручностей з водопостачанням.

Про хід виконання робіт повідомлятимемо додатково.

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