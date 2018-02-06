Чорнобаївські медики підбили підсумки минулого року та обговорили, як реформувати галузь на користь людям

Розпочалася медична рада з вшанування хвилиною мовчання завідувача травматологічним відділенням Григорія Юрійовича Мазура, який помер 2017 року.

Головний лікар Чорнобаївської ЦРЛ Тетяна Козлова, представивши гостей, повідомила, що 2018 рік має стати роком реалізації прийнятих Урядом реформ, які передбачають значні зміни у галузі охорони здоров’я і можуть бути реалізовані лише за умови консолідації зусиль керівників закладів охорони здоров’я, районної влади, сільськогосподарських підприємств та всіх жителів району. Запросивши до слова Почесного голову асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району» Петра Григоровича Душейка, подякувала за допомогу, яку асоціація постійно надає медичним закладам району.

Петро Григорович у своєму виступі зазначив, що жити у час реформ дуже складно. Але всяка реформа покликана покращувати життя людей. Тим більше медична, яка має сприяти поліпшенню здоров’я нашого населення. Саме медики надають допомогу людям на місцях, оточують турботою, допомагають їм виживати у цей непростий час.

– Я щиро дякую від усіх жителів району за те, що ви робите цю, за великим рахунком, безкорисливу роботу. У всьому світі лікарі є найбільш шанованими і добре оплачуваними спеціалістами. Шану й подяку від людей ви вже маєте, тож я хотів би, щоб ви мали ще й шану від держави, щоб ви отримували належну винагороду за свою працю. Хочу побажати, щоб у кожному населеному пункті дільничні лікарні, ФАПи розвивалися й працювали. А ми, будемо вас підтримувати, – запевнив на кінець свого виступу Петро Григорович.

Після цього відбулося урочисте нагородження медичних працівників. За підсумками роботи галузі охорони здоров'я за 2017 рік почесні грамоти Чорнобаївської районної державної адміністрації, подяку та грошову винагороду від асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств району» отримали:

Авраменко Олена Миколаївна – завідувач, лікар загальної практики-сімейний лікар Васютинської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

Бабляк Євген Дмитрович – лікар-хірург хірургічного відділення Чорнобаївської ЦРЛ;

Васільєва Валентина Миколаївна – завідувач, лікар загальної практики-сімейний лікар Лящівської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини;

Ведмідь Тетяна Григорівна – завідувач акушерсько-гінекологічним відділенням Чорнобаївської ЦРЛ;

Максимчук Дмитро Володимирович – завідувач хірургічним відділенням Чорнобаївської ЦРЛ.

Двом молодим спеціалістам Чорнобаївської центральної районної лікарні –лікарю-травматологу, завідувачу поліклінічного відділення Ігорю Кривобороду та Юрію Дудці, лікарю-травматологу Центральної районної лікарні – вручили ключі від службових квартир. (Квартири для медиків куплено за кошти районного бюджету відповідно до «Програми забезпечення медичних працівників службовим житлом на 2014-2018 роки», виділено на ці цілі 553 тис. грн).

Цю місію виконали голова РДА Сергій Миколайович Джоболда та Почесний голова асоціації «Незалежне об’єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївського району» Петро Григорович Душейко. В подарунок від асоціації Петро Григорович вручив молодим лікарям ще й пральні машини, висловивши надію, що вони залишаться працювати в районній лікарні надовго й працюватимуть з відданістю обраній справі та розумінням проблем кожного пацієнта.

Після цього продовжилася офіційна частина підсумкової медичної ради на якій про роботу Центральної лікарні доповіла головний лікар ЦРЛ Тетяна Козлова. А головний лікар КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД» Любов Тарасенко доповіла про надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я КЗ «Чорнобаївський ЦПМСД» населенню Чорнобаївського району в 2017 та окреслила завдання на 2018 рік.

Свої пропозиції і побажання висловлювали й інші медичні працівники.

– У нас є іще багато проблем, упущень у роботі як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Ми їх будемо аналізувати, розглядати на медичних радах, оперативних нарадах, приймати певні рішення для їх розв’язання. Але роботу колективу медичних працівників за 2017 рік вважаю дуже достойною і пропоную оцінити на «добре», – зазначила насамкінець Тетяна Козлова.

Підбив підсумки медичної ради голова Чорнобаївської РДА Сергій Джоболда.

– 2018 рік має стати роком реформування медичної галузі, зокрема первинної ланки. Щоб іти в ногу з часом, нам необхідно провести автономізацію центру первинної медико-санітарної допомоги та його реорганізацію в некомерційне комунальне підприємство, забезпечити подальшу комп’ютеризацію закладів, аби вони могли приєднатися до електронної системи охорони здоров’я.

Для довідки. Станом на 1 січня 2018 року у лікувальних закладах Чорнобаївського району працює 78 лікарів, у ЦРЛ – 60 осіб. Понад 38% працюючих лікарів досягли пенсійного віку – 22 особи. У 2017 році приступили до роботи молоді спеціалісти: лікар-терапевт, травматолог, дерматолог, фтизіатр. В інтернатурі навчається 6 спеціалістів, яких чекають на роботу в ЦРЛ. Щоб залучити до роботи молодих спеціалістів, у районі прийняті «Програма забезпечення медичних працівників службовим житлом на 2014-2018 роки» та «Програма з підтримки молодих лікарів галузі охорони здоров’я Чорнобаївського району на 2017-2021 роки». Молодим лікарям встановлено доплату до заробітної плати в розмірі 50 відсотків посадового окладу, яку в 2017 році отримали шість медпрацівників у сумі близько 43 тис. грн.

На 2018 рік за кошти районного бюджету спільно з бюджетами селищної та сільських рад заплановано облаштувати «Кабінет здоров’я жінки» та приймально-діагностичне відділення.

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