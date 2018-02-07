Правоохоронці стверджують, що забезпечили порядок на вчорашній сесії

6 лютого, в приміщенні Придніпровської районної ради м. Черкаси відбулася позачергова сесія міської ради.

Завдяки належному виконанню службових обов’язків керівним та особовим складом Головного управління національної поліції в Черкаській області, а також Черкаського відділу поліції, було забезпечено громадський порядок під час проведення сесії міської ради.

Наголошуємо, що правоохоронними органами і надалі вживатимуться заходи задля забезпечення громадського порядку в місті, у тому числі, щодо запобігання та припинення можливих порушень під час проведення сесії міської ради.

Поряд із цим, Черкаською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням кримінального провадження, розпочатого за фактом подій 29.01.2018 під час сесії міської ради, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 2 ст. 146 КК України

Наразі триває досудове розслідування, інформують в місцевій прокуратурі.

реклама