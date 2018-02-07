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На прес-конференції АТОвців «свободівців» попередили, що, в разі чого, не дадуть їм красти

07 лютого 2018, 13:21 Новини Черкас та Черкаської області
Прийняття бюджету і затвердження виконкому - це позитивні рішення, що були прийняті на сесії. Про це сказав на прес-конференції голова Координаційної ради учасників АТО Черкаської області Олександр Тихонов.

Сьогодні-в-Квасилові-засідатиме-виконком

– Не треба йти проти АТОвців, громади. І нікому не раджу цього робити, – заявив Олександр Тихонов, акцентуючи увагу, що відтепер у виконкомі будуть представлені і АТОвці.

Голова черкаського обласного осередку партії "Національний Корпус" Дмитро Кухарчук додав, що тепер кримінальні клани відсторонені від бюджету. І пообіцяв контролювати владу. Також він додав, що в Нацкорпусу з «Свободою» (багато представників якої увійшли у виконком) є маніфест про співпрацю, і сподівається, що і «свободівці» долатимуть разом з АТОвцями кризу у владі.

- Але якщо хтось буде порушувати закон, красти з бюджету, то ми будемо це спиняти, – сказав Кухарчук.

– Ми розуміємо, що меру треба було створювати більшість, тому на мій жаль ця більшість була створена з членам партії «Свободи». Ми зробили два кроки назад, і зайшли 2 наші хлопці у виконком замість 5. Та навіть два будуть індикаторами справедливості, - сказав керівник ГО «Воїни АТО Черкащини» Олександр Халамейдик. Він додав, що не бажає зла меру, але наголошує на тому, що «з гівна пулю не зліпиш», ведучи мову про те, що не всім «свободівцям» можна довіряти.

– Ми не дамо вкрасти ні копійки і навіть спатимо разом з вами, щоб контролювати. Також ми хочемо, щоб в департаменти зайшли атовці, щоб не було спокуси в начальників департаментів красти гроші. Всі інфраструктурні зміни знаходяться відсьогодні на відповідальності «свободівців»! – запевнив Халамейдик.

Екс-заступник міського голови, соратник мера Генадій Шевченко насамкінець наголосив, що поки йшла політична боротьба, то в місті не відбувалося багато процесів. Зокрема, є готові 40 земельних ділянок для бійців АТО, але процес дуже затягується…

Від "Прочерку": Загалом ,у присутніх склалося враження, що прес-конференція представників організацій АТОвців у мерії відбулася насамперед для того, щоб попередити "свободівців" щодо готовності працювати з ними у виконкомі, але на жорстких обмежених умовах... Очевидно, тепер слід чекати і прес-конференції від "свободівців"...

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Коментарі  

 
+2 #16 pashlivi 07.02.2018 16:36
І тут Ви не маєте права починати все з нуля, а опиратися на сакральні жертви Небесноі Сотні, на незламність шестидесятників (Чорновола, Стуса, Лук'яненка), на безкомпромісніс ть воінів УПА, на радикальність ОУН, на незліченні жертви Голодомору, на самопожертву під Крутами - на весь наш Тисячолітній Рейх по відновленню Украіни.Идиоты!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
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-5 #15 Згинь, Антістєц! 07.02.2018 15:52
Цитую Антистец:
"Говоришь, что все наместники -- ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца."
Поздравляю. Теперь очередь кровопийц.

Якраз твоя, ватанюга, думка тут взагалі нікого не цікавть - бо ти давно демонструєш у своїх тупих коментах на Прочерку, що "мілєй всєво" тобі кремлівський путлєр - а той класичний приклад і ворюги, і кровопивці - "два в одному" :-x
Тут свої придурків вистачає, не хватало ще слухать твоє виття, чмо запорєбрікове!
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+15 #14 007 07.02.2018 15:41
І що з це за Рада така АТОвців? Хто її створив? Хто делегує від імені АТОвців цих "представників"? Якщо в цій Раді 10 атовців, а в області їх тисячі і таких представників від їх імені вони і не чули?
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+14 #13 депутат 07.02.2018 15:23
Цитата: Але якщо ХТОСЬ буде порушувати закон, красти з бюджету, то ми будемо це спиняти. Наче все хорошо, але не уточняють, чи цей хтось, крім своїх, чи як? Адже завжди так і було, присікали за крадіжку всих, крім своїх.
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+9 #12 Пошливы 07.02.2018 15:13
Да.., медные трубы они самые труднопроходимы е...
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+16 #11 Марк 07.02.2018 15:05
Я теж за! Хочу контролювати контролюючих за контролерами !!!
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+10 #10 Петро 07.02.2018 14:57
Цитую Тамара:
Ці свободівці вже показали свою "незалежність",співпрацюючи із Радуцьким, а їх пивні посиденьки із застголови ОДА Березаньом, заставляє задуматися , як Кухарчуку, АТОвцям , так і Бондаренку

З рейдером і спілкуватися за пивом????Ну-ну націоналисти(((
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+15 #9 Кадастр 07.02.2018 14:48
Склад "нових" кадрів свідчить про те, що зміни будуть, але не на краще. Тому, що за спиною "новобранців" такі ж розпильщики міського бюджету, тільки з інших угруповань та ще й малописьменні.
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-5 #8 Ура 07.02.2018 14:38
Як добре, що Тамара і атовці пива не п'ють.в місті буде порядок
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+7 #7 Надія. 07.02.2018 14:16
Всі виставляють заборону ,- не красти, чомусь тільки членам Свободи. А Каструлі, разом з Геною Шевченко і Мушіякою,- можна?
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