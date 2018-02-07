На прес-конференції АТОвців «свободівців» попередили, що, в разі чого, не дадуть їм красти

Прийняття бюджету і затвердження виконкому - це позитивні рішення, що були прийняті на сесії. Про це сказав на прес-конференції голова Координаційної ради учасників АТО Черкаської області Олександр Тихонов.





– Не треба йти проти АТОвців, громади. І нікому не раджу цього робити, – заявив Олександр Тихонов, акцентуючи увагу, що відтепер у виконкомі будуть представлені і АТОвці.

Голова черкаського обласного осередку партії "Національний Корпус" Дмитро Кухарчук додав, що тепер кримінальні клани відсторонені від бюджету. І пообіцяв контролювати владу. Також він додав, що в Нацкорпусу з «Свободою» (багато представників якої увійшли у виконком) є маніфест про співпрацю, і сподівається, що і «свободівці» долатимуть разом з АТОвцями кризу у владі.

- Але якщо хтось буде порушувати закон, красти з бюджету, то ми будемо це спиняти, – сказав Кухарчук.

– Ми розуміємо, що меру треба було створювати більшість, тому на мій жаль ця більшість була створена з членам партії «Свободи». Ми зробили два кроки назад, і зайшли 2 наші хлопці у виконком замість 5. Та навіть два будуть індикаторами справедливості, - сказав керівник ГО «Воїни АТО Черкащини» Олександр Халамейдик. Він додав, що не бажає зла меру, але наголошує на тому, що «з гівна пулю не зліпиш», ведучи мову про те, що не всім «свободівцям» можна довіряти.

– Ми не дамо вкрасти ні копійки і навіть спатимо разом з вами, щоб контролювати. Також ми хочемо, щоб в департаменти зайшли атовці, щоб не було спокуси в начальників департаментів красти гроші. Всі інфраструктурні зміни знаходяться відсьогодні на відповідальності «свободівців»! – запевнив Халамейдик.

Екс-заступник міського голови, соратник мера Генадій Шевченко насамкінець наголосив, що поки йшла політична боротьба, то в місті не відбувалося багато процесів. Зокрема, є готові 40 земельних ділянок для бійців АТО, але процес дуже затягується…

Від "Прочерку": Загалом ,у присутніх склалося враження, що прес-конференція представників організацій АТОвців у мерії відбулася насамперед для того, щоб попередити "свободівців" щодо готовності працювати з ними у виконкомі, але на жорстких обмежених умовах... Очевидно, тепер слід чекати і прес-конференції від "свободівців"...

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