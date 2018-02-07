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Прибирання повалених у негоду дерев затягнеться до осені, – лісівники

07 лютого 2018, 14:29 Новини Черкас та Черкаської області
За два дні негоди 18-19 січня в Черкаському районі повалено 1070 дерев на дороги та лінії електромереж, а по лісу ці об’єми становлять значно більшу кількість.

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Про це під час сьогоднішнього прес-туру повідомив директор Черкаського держлісгоспу Андрій Пустовіт.

– Наша мета – показати громадськості наслідки негоди, плани та методи їх ліквідації, щоб у разі стихійних лих у майбутньому уникнути подібних негараздів, – говорить Андрій Віталійович.

Найбільших ушкоджень зазнали Дахнівське і Свидівське лісництво.

Також Андрій Пустовіт зазначив, що врятувати повалені дерева вже не вдасться, тому найкращим рішенням є їхня ліквідація. Прибирання лісу від повалених дерев може затягнутися до осені.

Деталі – згодом.

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Світлана Небилиця

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