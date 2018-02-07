Прибирання повалених у негоду дерев затягнеться до осені, – лісівники

Про це під час сьогоднішнього прес-туру повідомив директор Черкаського держлісгоспу Андрій Пустовіт.
– Наша мета – показати громадськості наслідки негоди, плани та методи їх ліквідації, щоб у разі стихійних лих у майбутньому уникнути подібних негараздів, – говорить Андрій Віталійович.
Найбільших ушкоджень зазнали Дахнівське і Свидівське лісництво.
Також Андрій Пустовіт зазначив, що врятувати повалені дерева вже не вдасться, тому найкращим рішенням є їхня ліквідація. Прибирання лісу від повалених дерев може затягнутися до осені.
Деталі – згодом.
Світлана Небилиця