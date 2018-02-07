«Свободу» не спинити: як у Черкасах проходила зміна секретаря міськради і обрання виконкому (ФОТО)

Сесія 6 лютого запам’ятається черкащанам, зокрема, зміною секретаря Черкаської міської ради.

- Сьогодні - так, завтра буде по-іншому, - висловив переконання тоді ще секретар міськради Олександр Радуцький до моменту голосування і пообіцяв у подальшому зробити все для "викриття кримінальних схем, які існують у міській раді".

Радуцький сказав, що вміє працювати в опозиції…

Згодом його таки відправили у відставку, натомість новим секретарем обрали «свободівця» Ярослава Нищика, який, до речі, ще наприкінці минулого року жартома приміряв собі крісло секретаря міськради.

На цій таки сесії Черкаси отримали новий виконком, де багато місць отримали однопартійці Ярослава Нищика.

Нижче фоторепортаж для «Прочерку» від Артема Ківака.

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