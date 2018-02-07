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«Свободу» не спинити: як у Черкасах проходила зміна секретаря міськради і обрання виконкому (ФОТО)

07 лютого 2018, 16:20 Новини Черкас та Черкаської області

Сесія 6 лютого запам’ятається черкащанам, зокрема, зміною секретаря Черкаської міської ради.

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- Сьогодні - так, завтра буде по-іншому, - висловив переконання тоді ще секретар міськради Олександр Радуцький до моменту голосування і пообіцяв у подальшому зробити все для "викриття кримінальних схем, які існують у міській раді".

Радуцький сказав, що вміє працювати в опозиції

Згодом його таки відправили у відставку, натомість новим секретарем обрали «свободівця» Ярослава Нищика, який, до речі, ще наприкінці минулого року жартома приміряв собі крісло секретаря міськради.

На цій таки сесії Черкаси отримали новий виконком, де багато місць отримали однопартійці Ярослава Нищика.

Нижче фоторепортаж для «Прочерку» від Артема Ківака.

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Коментарі  

 
-13 #5 Volodimir Rebel 07.02.2018 17:09
Я давно вже казав,ще з часів Помаранчовій Революції: СВОБОДУ - НЕ СПИНИТИ!!! Ну от нарешті дочекався і в Черкасах!!!
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+10 #4 Свобода -здає все 07.02.2018 17:04
Цитую Перелякані:
“Я не знаю, наскільки цей протокол відповідає дійсності... Якщо такі свідчення дав пан Тенюх, на мою думку, це свідчить про те, що він був настільки настрашений, що не розумів хто на яких посадах перебуває і які задачі виконує. колишній в. о. міністра оборони Ігор Тенюх під час допиту у справі.

Зовсім недавно Міністр оборони НЮХ від ВО Свободи здав Крим та ВМС України, кораблі в бухті тримав(до речі корабль Черкаси), прикордонники вивели , а Товарищ ТЕ ні. Зовсім недавно Генпрокуор від ВО Свободи Мах. випустив всіх з грошима і сам махнув до Європи. Запитання, що зроблять представники ВО Свобода з Черкасами і де будуть жити?
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+5 #3 Боря 07.02.2018 16:55
а в бригади 22 знову перелякані лиця
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+3 #2 Перелякані 07.02.2018 16:48
“Я не знаю, наскільки цей протокол відповідає дійсності... Якщо такі свідчення дав пан Тенюх, на мою думку, це свідчить про те, що він був настільки настрашений, що не розумів хто на яких посадах перебуває і які задачі виконує. колишній в. о. міністра оборони Ігор Тенюх під час допиту у справі.
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+36 #1 Реаліст 07.02.2018 16:42
ФОТОСЕСІЯ "УЛИБАКА".
Таке враження, що "слуги народу" ходять в мерію "чісто поржать" :-x
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