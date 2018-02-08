Володимир Поліщук відмовився від посади заступника мера Черкас, бо став головою спілки письменників

Сьогодні на звітно-виборчих зборах обласної організації Національної спілки письменників Володимира Поліщука обрано головою організації. За його кандидатуру проголосували практично одноголосно.



Про це інформує «Дзвін».

Вже колишній очільник письменницької організації Володимир Ткаченко та відома поетеса, громадський діяч, депутат облради Валентина Коваленко відмовилися претендувати на булаву голови. Проте Валентина Михайлівна погодилася бути першим заступником нового голови, за що письменники і одноголосно проголосували. Ще одним заступником – обрано Катерину Вербівську.

Цікаво, як повідомив Володимир Трохимович, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко просив його напередодні стати заступником з гуманітарних питань у переформатованому міськвиконкомі. Однак він зробив вибір на користь письменницької організації і творчої роботи.

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