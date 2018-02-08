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Володимир Поліщук відмовився від посади заступника мера Черкас, бо став головою спілки письменників

08 лютого 2018, 09:20 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні на звітно-виборчих зборах обласної організації Національної спілки письменників Володимира Поліщука обрано головою організації. За його кандидатуру проголосували практично одноголосно.

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Про це інформує «Дзвін».

Вже колишній очільник письменницької організації Володимир Ткаченко та відома поетеса, громадський діяч, депутат облради Валентина Коваленко відмовилися претендувати на булаву голови. Проте Валентина Михайлівна погодилася бути першим заступником нового голови, за що письменники і одноголосно проголосували. Ще одним заступником – обрано Катерину Вербівську.

Цікаво, як повідомив Володимир Трохимович, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко просив його напередодні стати заступником з гуманітарних питань у переформатованому міськвиконкомі. Однак він зробив вибір на користь письменницької організації і творчої роботи.

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Коментарі  

 
0 #8 ДЖЕКО 08.02.2018 13:07
Володимир Трохимович - прекрасний філолог, викладач, його пари ми в універі любили. Але такого роду робота - не його, це чітко було видно по його ректорству ЧНУ. Кожна людина повинна займатись своєю справою. На жаль, цього ніяк не зрозуміють Ботнари та багато йому подібних.
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-2 #7 правда 08.02.2018 12:41
скільки ж заздрісників
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+2 #6 Сарказм 08.02.2018 12:27
Цитую Народ:
Добре, що і відмовився. Там закочувать рукава потрібно і працювать, а він лише говорити вміє, ідеї роздавати, лизнуть, кому і де потрібно знає. Згадайте Тулуба і книгу про його рід.

До речі, книга написана у співавторстві з Кузьмінським, який перед цим Трохимовича викинув з ректорського крісла.
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+3 #5 Студент 08.02.2018 12:24
Цитую Чолом:
А тут доведеться працювати.

Над чим??? Над новими "дууже корисними" книжками, які потім заставлятиме студентів купувати???? Одна макулатура....
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+9 #4 Народ 08.02.2018 11:25
Добре, що і відмовився. Там закочувать рукава потрібно і працювать, а він лише говорити вміє, ідеї роздавати, лизнуть, кому і де потрібно знає. Згадайте Тулуба і книгу про його рід.
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+6 #3 1 08.02.2018 11:18
Практично одноголосно Это как????
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+1 #2 Газета Драбівщина 08.02.2018 09:37
Вибір зроблено правильно. ВІ-ТА-Є-МО!Зичимо успіхів на творчій ниві! І чекаємо в новій ролі очільника письменників Черкащини на відзначення сторіччя з дня народження нашого земляка, поета Михайла Масла. Колектив редакції газети "Драбівщина".
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+16 #1 Чолом 08.02.2018 09:26
Унікальна особистість. Неперевершений фахівець з внесення пропозицій з будь-якого питання і ні за що не відповідати. А тут доведеться працювати. Успіхів!
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