Влада не має бачення, як системно розв’язати питання передачі землі громадам, - Аграрна партія України

Парламент вчергове відхилив законопроекти щодо передачі у розпорядження місцевих громад земель за межами населених пунктів. Це вкрай гостре питання залишається предметом спекуляцій влади, ̶ йдеться у відкритому листі голови Аграрної партії Віталія Скоцика.

Заяви Прем’єр-міністра про передачу ділянок за межами населених пунктів ОТГ рішенням уряду у листі названо піар-акцією, оскільки системного механізму не запропоновано.

«Розпорядження Кабміну №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад» від 31.01.2018 р. передбачає перехід таких земель за межами населених пунктів на користь виключно ОБ’ЄДНАНИХ територіальних громад. Окремим питанням є передача в комунальну власність ОТГ тих угідь, права на які вже виставлені на земельні торги, після оприлюднення результатів таких торгів та укладення договорів оренди землі. А до цього переліку, між іншим, нині внесено 8 тисяч ділянок площею 166 тис. га. Тож процесу справжньої децентралізації у земельній сфері доведеться чекати довго», ̶ зазначив Віталій Скоцик.

Аграрна партія наголошує, що парламент неодноразово відхиляв законопроекти, які стосуються передачі землі. Політсила вимагає невідкладного розгляду питання: припинення безсистемних дій у цій сфері та розв’язання всіх проблем комплексно; формування й обговорення із суспільством законодавчих моделей переходу ділянок у розпорядження громад; негайного ухвалення виважених норм, які забезпечать передачу земель поза межами населених пунктів місцевим радам.

Аграрна партія звертає увагу, що можливість розпоряджатися ділянками за межами населених пунктів є однією з головних передумов інституційної та фінансової самодостатності місцевих громад. Та закликає всі активні сили суспільства і політикуму, аграрні асоціації та депутатів усіх рівнів протидіяти імітації реформ у сфері земельних відносин! Лише виступивши єдиним фронтом, ми зможемо забезпечити децентралізацію ресурсів і дати поштовх розвитку ефективного самоврядування в Україні.

Вимагаємо від усіх гілок влади припинити правову еквілібристику, яка не наближає розв’язання проблеми, і розглянути питання комплексно. Закликаємо всіх відповідальних політиків, громадські об’єднання та депутатів блокувати рішення, які мають на меті імітацію процесу децентралізації у земельній сфері.

Матеріал надано прес-службою АПУ.

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