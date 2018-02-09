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В «Укртелекомі» повідомили, як бути, коли погано працюють дротове радіо та стаціонарний телефон

09 лютого 2018, 15:32 Новини Черкас та Черкаської області

У разі неякісної роботи дротового радіо, стаціонарного телефону або Інтернету (через телефонну мережу) в «Укртелекомі» просять негайно звертатися зі скаргами на їхнє підприємство.

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На адресу «Прочерка» надійшов допис голови черкаської громадської організації «Громадські ініціативи» Юрія Баглюка.

Баглюк «За даними Черкаської філії ПАТ «Укртелеком» станом на 2015 рік (останні дані) у місті Черкаси налічувалось 22672 радіоточки, – пише пан Юрій. – Значна частина користувачів дротового радіо – люди поважного віку, для яких радіо – звичне, зручне і необхідне джерело інформації. Радіо – зручний механізм для оповіщення громадян у разі, не дай Бог, аварії чи якоїсь надзвичайної ситуації. Крім того, це – джерело саме державного ефірного мовлення.

Та за останні роки якість сигналу від провідникового радіо не витримує ніякої критики. У різних мікрорайонах міста маємо скарги одного і того ж змісту: звук від радіо розмитий, неякісний, періодично дуже тихий, досить часто радіо взагалі припиняє мовлення на декілька днів. Це при тому, що за останні 3 роки вартість послуг радіо зросла майже в 10 разів».

За словами дописувача, люди часто не знають, куди звертатися у разі поганої роботи дротового радіо і телефону, а також Інтернету, підключеного через телефонну мережу.

«Так, мережа дротового радіо має застарілий стан. З погляду бізнесу радіо також не є прибутковим. Але існує таке відоме поняття як «соціальна відповідальність». І такі потужні організації як «Укртелеком» зобов’язані це враховувати, – пише голова громадської організації. – Від зміни власника цієї організації не повинні потерпати пересічні громадяни. «Укртелеком» має повернутися лицем до людей. Якщо не хоче повертатися сам, його таки повинна повернути держава».

У відповідь на наше звернення в «Укртелекомі» повідомили можливі причини несправності радіоточок.

logo Найчастіше пошкодження основних радіоточок відбувається через обрив електричних ланцюгів та заміну опор ліній електропередач, погодні умови, крадіжку кабелю. У сільській місцевості причиною часто стають як заміна опор, так і обриви ліній через непогоду – вітри, зливи, налипання снігу тощо.

Також інколи при проведені ремонтних робіт на дахах/покрівлях порушуються лінії радіофікації. А під час обрізання дерев приватними особами нерідко пошкоджуються абонентські лінії. Відновлювальні роботи потребують значних матеріальних та трудових ресурсів, часом – і заміни опор ліній (стовпів). Нерідко причиною непрацюючих послуг стають крадіжки кабелю і проводів, іноді і повторні.

Ремонті бригади «Укртелекому» постійно працюють і над відновленням послуг зв’язку абонентам, які постраждали від крадіжок кабелю. Оператор докладає максимум зусиль, щоб по можливості оперативно проводити ремонтні роботи. Про проблеми з отриманням послуги потрібно повідомити оператора. На основі зареєстрованих заявок про непрацюючі радіоточки оператор робить перерахунок абонентної плати. Перерахунок відображається у рахунках, які отримує абонент. Усі зареєстровані заявки від абонентів оператор бере у роботу.

У разі проблем з роботою дротового радіо необхідно звернутися до контакт-центру за телефоном 0 800 506 800 або до бюро ремонту радіоточок за номером 0 800 506 575 (дзвінки безкоштовні з мережі українських операторів, у тому числі і мобільних).

Щоб повідомити «Укртелеком» про проблеми з домашнім телефоном, потрібно зателефонувати до контакт-центру за номером 0-800-506-800, який працює цілодобово, або до бюро ремонту телефону за номером 0 800 506 508, де можна в автоматичному режимі, дотримуючись голосових підказок залишити заявку.

Звертаємо увагу, що дзвінки на номери 0-800-506-800 та 0-800-506-508 є безкоштовними з мереж усіх операторів України, у тому числі і мобільних, таксофонів.

Також можна звертатися і до центрів обслуговування споживачів.

Абоненти, у яких виникають питання щодо отриманих рахунків, можуть завжди звернутися до представників компанії для уточнення інформації, отримання роз’яснення тощо. Для цього потрібно звернутися до центрів обслуговування абонентів.

Можна звернутися і до контакт-центру за номером 0-800-506-800, дзвінки безкоштовні.

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