В «Укртелекомі» повідомили, як бути, коли погано працюють дротове радіо та стаціонарний телефон

У разі неякісної роботи дротового радіо, стаціонарного телефону або Інтернету (через телефонну мережу) в «Укртелекомі» просять негайно звертатися зі скаргами на їхнє підприємство.

На адресу «Прочерка» надійшов допис голови черкаської громадської організації «Громадські ініціативи» Юрія Баглюка.

«За даними Черкаської філії ПАТ «Укртелеком» станом на 2015 рік (останні дані) у місті Черкаси налічувалось 22672 радіоточки, – пише пан Юрій. – Значна частина користувачів дротового радіо – люди поважного віку, для яких радіо – звичне, зручне і необхідне джерело інформації. Радіо – зручний механізм для оповіщення громадян у разі, не дай Бог, аварії чи якоїсь надзвичайної ситуації. Крім того, це – джерело саме державного ефірного мовлення.

Та за останні роки якість сигналу від провідникового радіо не витримує ніякої критики. У різних мікрорайонах міста маємо скарги одного і того ж змісту: звук від радіо розмитий, неякісний, періодично дуже тихий, досить часто радіо взагалі припиняє мовлення на декілька днів. Це при тому, що за останні 3 роки вартість послуг радіо зросла майже в 10 разів».

За словами дописувача, люди часто не знають, куди звертатися у разі поганої роботи дротового радіо і телефону, а також Інтернету, підключеного через телефонну мережу.

«Так, мережа дротового радіо має застарілий стан. З погляду бізнесу радіо також не є прибутковим. Але існує таке відоме поняття як «соціальна відповідальність». І такі потужні організації як «Укртелеком» зобов’язані це враховувати, – пише голова громадської організації. – Від зміни власника цієї організації не повинні потерпати пересічні громадяни. «Укртелеком» має повернутися лицем до людей. Якщо не хоче повертатися сам, його таки повинна повернути держава».

У відповідь на наше звернення в «Укртелекомі» повідомили можливі причини несправності радіоточок.

Найчастіше пошкодження основних радіоточок відбувається через обрив електричних ланцюгів та заміну опор ліній електропередач, погодні умови, крадіжку кабелю. У сільській місцевості причиною часто стають як заміна опор, так і обриви ліній через непогоду – вітри, зливи, налипання снігу тощо.

Також інколи при проведені ремонтних робіт на дахах/покрівлях порушуються лінії радіофікації. А під час обрізання дерев приватними особами нерідко пошкоджуються абонентські лінії. Відновлювальні роботи потребують значних матеріальних та трудових ресурсів, часом – і заміни опор ліній (стовпів). Нерідко причиною непрацюючих послуг стають крадіжки кабелю і проводів, іноді і повторні.

Ремонті бригади «Укртелекому» постійно працюють і над відновленням послуг зв’язку абонентам, які постраждали від крадіжок кабелю. Оператор докладає максимум зусиль, щоб по можливості оперативно проводити ремонтні роботи. Про проблеми з отриманням послуги потрібно повідомити оператора. На основі зареєстрованих заявок про непрацюючі радіоточки оператор робить перерахунок абонентної плати. Перерахунок відображається у рахунках, які отримує абонент. Усі зареєстровані заявки від абонентів оператор бере у роботу.

У разі проблем з роботою дротового радіо необхідно звернутися до контакт-центру за телефоном 0 800 506 800 або до бюро ремонту радіоточок за номером 0 800 506 575 (дзвінки безкоштовні з мережі українських операторів, у тому числі і мобільних).

Щоб повідомити «Укртелеком» про проблеми з домашнім телефоном, потрібно зателефонувати до контакт-центру за номером 0-800-506-800, який працює цілодобово, або до бюро ремонту телефону за номером 0 800 506 508, де можна в автоматичному режимі, дотримуючись голосових підказок залишити заявку.

Звертаємо увагу, що дзвінки на номери 0-800-506-800 та 0-800-506-508 є безкоштовними з мереж усіх операторів України, у тому числі і мобільних, таксофонів.

Також можна звертатися і до центрів обслуговування споживачів.

Абоненти, у яких виникають питання щодо отриманих рахунків, можуть завжди звернутися до представників компанії для уточнення інформації, отримання роз’яснення тощо. Для цього потрібно звернутися до центрів обслуговування абонентів.

Можна звернутися і до контакт-центру за номером 0-800-506-800, дзвінки безкоштовні.

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