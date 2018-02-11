8 рибалок врятовані. Тепер рятувальники поспішають на допомогу ще 5-тьом

Рятувальники знайшли та вивезли черкаських рибалок з дрейфуючої крижини.

Загалом, кількість врятованих становить 8 чоловік. Аби врятувати усіх, довелось робити кілька рейсів. Аби люди не панікували і не побилися за місце у човні, двоє рятувальників уступили свої штатні місця потерпілим, а самі залишилися на кризі із тими кому не вистачило місця в катері. Зараз усі вже на березі.

А тим часом водолазна група виїхала до острова Кохання, де промоїна відрізала від берега крижину на якій знаходилася група з п’яти рибалок.

Про це інформує речник обласного управління ДСНС Костянтин Проценко.

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