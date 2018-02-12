Одарич повідомив, що він думає про свій «тандем» з Радуцьким

«Задовго до Черкас ми часто обговорювали, як має працювати держава і місцева влада, – написав Сергій Одарич у «Фейсбуці». – Багато підглядали в європейських країнах і містах. В період моєї роботи мером Михайло був постійним «агентом» Черкас у Європі і в Києві. З кожної поїздки присилав десятки і сотні фоток із пандусами, вуличними оркестрами, «паровозиками», фестивалями піщаних скульптур, лавочками, генпланами тощо. Одного разу привіз до Черкас одного з найкращих архітекторів Венеції. І ми домовились, що він зробить концепт генплану Черкас. На жаль, встиг зробити лише концепт берегової слуги – серцевий напад забрав його назавжди...»
Перетворив Черкаси в суцільний скандал,а роботи ніхто так і не бачив.
Зате з ким тільки не воював,кого тільки не ліквідував?
А ще цей тендем після того, як (цитую) " багато підглядали в європейських країнах", призначав на керівні посади молодих дівчат з сексуальною зовнішністю.
А лавочки, пандуси, дитячі майданчики все робилося для того щоб продвигати та піднімати свій спільний з Бродським бізнес.
За 9 років зелене, квітуче місто перетворив на спиляну руїну з мафами.
А ще яма за драмтеатром скільки років стояла. А на місці "Хрещатик-сіті" повинен бути сквер, і тільки в підвалах торгівля. А тролейбуси скільки років стояли на "Азоті"?
Воротнік ніяк не може забути як він вимагав у Одарича кошти, а той відмовив йому )))