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Одарич повідомив, що він думає про свій «тандем» з Радуцьким

12 лютого 2018, 12:27 Новини Черкас та Черкаської області
Колишній міський голова Черкас Сергій Одарич, відповідаючи на допис Інни Лук’янець про ефективність його «тандему» з Олександром Радуцьким, зазначив, що мав «тандем» лише зі своїм товаришем по бізнесу і партії Михайлом Бродським.
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«Задовго до Черкас ми часто обговорювали, як має працювати держава і місцева влада, – написав Сергій Одарич у «Фейсбуці». – Багато підглядали в європейських країнах і містах. В період моєї роботи мером Михайло був постійним «агентом» Черкас у Європі і в Києві. З кожної поїздки присилав десятки і сотні фоток із пандусами, вуличними оркестрами, «паровозиками», фестивалями піщаних скульптур, лавочками, генпланами тощо. Одного разу привіз до Черкас одного з найкращих архітекторів Венеції. І ми домовились, що він зробить концепт генплану Черкас. На жаль, встиг зробити лише концепт берегової слуги – серцевий напад забрав його назавжди...»

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Коментарі  

 
-1 #8 Савр 12.02.2018 18:18
о! ожив! відчув перспективу,про йдоха!
Перетворив Черкаси в суцільний скандал,а роботи ніхто так і не бачив.
Зате з ким тільки не воював,кого тільки не ліквідував?
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+10 #7 тендемчик, ще той 12.02.2018 15:02
найкращого архітектора Венеції після знайомства з тендемом і тим ,що вони зробили з містом, забрав серцевий напад назавжди...». Царство небесне.
А ще цей тендем після того, як (цитую) " багато підглядали в європейських країнах", призначав на керівні посади молодих дівчат з сексуальною зовнішністю.
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+13 #6 Боря 12.02.2018 14:40
А чому ж не сказав скільки бюджетних коштів він викатав на ті європейсько-грузинсько-китайські підглядання, коли їздив з цілою свитою та родичами?
А лавочки, пандуси, дитячі майданчики все робилося для того щоб продвигати та піднімати свій спільний з Бродським бізнес.
За 9 років зелене, квітуче місто перетворив на спиляну руїну з мафами.
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+12 #5 Михаил 12.02.2018 14:39
Цитую Дональд Трамп:
А почему не пишем о магазинах"Венетто"или разваленном "Машбуде"или снесенной"Звездочки"-это не ваша работа,шановный ,а как выхтели "прихватизироват ь""Астру",школы под "Черкасских обезьян",бассейн на "Фотоприбре",как вас ловили с песком,которым вы с дзюбой воровали и вывозили за пределы города и о многом другом,когда вам,шановный,в Киеве прокурор запросил десять лет лесоповала-забыл,а ?

А ще яма за драмтеатром скільки років стояла. А на місці "Хрещатик-сіті" повинен бути сквер, і тільки в підвалах торгівля. А тролейбуси скільки років стояли на "Азоті"?
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+7 #4 Катя 12.02.2018 14:28
Цитую Дональд Трамп:
А почему не пишем о магазинах"Венетто"или разваленном "Машбуде"или снесенной"Звездочки"-это не ваша работа,шановный ,а как выхтели "прихватизироват ь""Астру",школы под "Черкасских обезьян",бассейн на "Фотоприбре",как вас ловили с песком,которым вы с дзюбой воровали и вывозили за пределы города и о многом другом,когда вам,шановный,в Киеве прокурор запросил десять лет лесоповала-забыл,а ?

Воротнік ніяк не може забути як він вимагав у Одарича кошти, а той відмовив йому )))
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+13 #3 Дональд Трамп 12.02.2018 13:55
Последнее время в Черкассах,как в Одессе-кровати меняем,б....й тоже,одного застрелили,двое под домашним арестом,остался один бондаренко с новой непрофессиональ ной свитой,без опыта работы в этой сфере,видимо и эти в ближайшее время разбегутся,если совесть есть,а если нет,то развалят и то,что город на сегодня имеет,да и выборы скоро,а это значит-приходит новый человек и приводит свою команду.
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+15 #2 Дональд Трамп 12.02.2018 13:17
А почему не пишем о магазинах"Венетто"или разваленном "Машбуде"или снесенной"Звездочки"-это не ваша работа,шановный ,а как выхтели "прихватизироват ь""Астру",школы под "Черкасских обезьян",бассейн на "Фотоприбре",как вас ловили с песком,которым вы с дзюбой воровали и вывозили за пределы города и о многом другом,когда вам,шановный,в Киеве прокурор запросил десять лет лесоповала-забыл,а ?
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+11 #1 Інвалід 12.02.2018 12:30
Ностальгія?...
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