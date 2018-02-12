Одарич повідомив, що він думає про свій «тандем» з Радуцьким

Колишній міський голова Черкас Сергій Одарич, відповідаючи на допис Інни Лук’янець про ефективність його «тандему» з Олександром Радуцьким, зазначив, що мав «тандем» лише зі своїм товаришем по бізнесу і партії Михайлом Бродським.



«Задовго до Черкас ми часто обговорювали, як має працювати держава і місцева влада, – написав Сергій Одарич у «Фейсбуці». – Багато підглядали в європейських країнах і містах. В період моєї роботи мером Михайло був постійним «агентом» Черкас у Європі і в Києві. З кожної поїздки присилав десятки і сотні фоток із пандусами, вуличними оркестрами, «паровозиками», фестивалями піщаних скульптур, лавочками, генпланами тощо. Одного разу привіз до Черкас одного з найкращих архітекторів Венеції. І ми домовились, що він зробить концепт генплану Черкас. На жаль, встиг зробити лише концепт берегової слуги – серцевий напад забрав його назавжди...»

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