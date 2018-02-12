Третій в Україні медичний пристрій презентували в Черкасах

Ремонт операційного відділення завершили в Черкаській обласній лікарні. Нове обладнання – лазерний літотріптер презентували сьогодні журналістам.

Він дозволяє проводити подрібнення камінців у відділах сечовидільної системи. На сьогодні це один із найкращих пристроїв, в Україні їх всього три. Голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко повідомив, що обладнання двох операційних обійшлося більше, ніж в 3.5 мільйони гривень. Кошти на нього виділили з обласного бюджету.

Завідувач відділення урології Віталій Шила зазначив, що нове обладнання допоможе пацієнтам швидше повернутися до нормального фізіологічного життя та роботи:

- На лікарняному хворий перебуває від двох до п’яти днів. Враховуючи, що сечоміхурна хвороба може з’являтися повторно, цей метод дозволяє ще раз без шкоди для хворого видалити камінці. Всі ендоскопічні втручання проводяться під наркозом. Вже ввечері після операції пацієнт може вставати із ліжка. Якщо порівнювати з попереднім досвідом, то пацієнт на стаціонарі залишався 9-10 днів.

У нових операційних операції ще не проводилися. Головний лікар повідомив, що для цього потрібно здати дослідження на стерильність і отримати дозвіл.

За словами завідувача відділення урології Віталія Шила нове обладнання має переваги над старим, оскільки не передбачає хірургічного втручання. А за ціною для пацієнтів таке лікування не повинно вийти дорожче, ніж звичайне.

Світлана Небилиця

реклама