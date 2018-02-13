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Водії тролейбусів називають черкаську вулицю «танкодромом» (ВІДЕО)

13 лютого 2018, 18:03 Новини Черкас та Черкаської області

Черкаську вулицю Симиренківську (колишня Рябоконя) водії тролейбусів жартома називають «танкодромом».


Танкодром

Про це йдеться у групі «Черкасский троллейбус» у «Фейсбуці».

«У Черкасах відкрили танкодром!!! Танковий полігон, лише такими словами називають водії дорогу у Черкасах по вулиці Симиренківський... Проїхати практично не можливо... Водії автівок давно минають це місце і намагаються сюди не потикатися.. Складніше водіям громадського транспорту, і якщо водії маршруток більш маневреніші, й перешкоди минають по тротуарах, то водіям тролейбусів пощастило менше, і вони змушені скеровувати свої машини у самісіньке пекло...» – йдеться у дописі.

За словами водіїв, кожна поїздка по цій вулиці обертається перебитими ресорами, подушками та іншими несправностями тролейбуса.

«І якщо старенькі машини більш менш проходять дану ділянку, то для нових тролейбусів це смерть.... Адже ха правилами експлуатації тролейбусів рух дорогою ямковістю більше 10 см заборонено!!! На відео видно, з якими труднощами водії громадського транспорту долають дану ділянку... На відео добре чутно, яке навантаження йде на ходову. Тому хотілося б щоб міська влада ТЕРМІНОВО вжила заходів для хоч би часткової ліквідації ямковості, засипали щебнем, адже проводити ремонт не дозволяє погода....» – пише автор допису.

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Коментарі  

 
+1 #1 Ченчик 13.02.2018 20:54
Та то ви ще не бачили вулиці в Геронимівці. Добре що там тролейбуси не ходять, а лише 114 маршрут бє свою ходову і колеса......
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