Черкаським перевізникам відмовили в підвищенні ціни на проїзд до 5 грн

Рішення поки що не збільшувати вартість проїзду в черкаських міських автобусах з 4 до 5 грн ухвалив сьогодні виконком Черкаської міської ради. Проект рішення відправлено на довивчення.



Проти підвищення ціни на проїзд проголосували всі члени виконкому, крім міського голови Анатолія Бондаренка, який утримався.

Збільшити ціну на проїзд вимагали перевізники, які твердять, що нинішній тариф не дозволяє покривати витрати на організацію перевезень у громадському транспорті.

Рішенню виконкому передувала дискусія, чи правомірно збільшувати ціни на проїзд в умовах низької якості надання послуг з перевезення. Як пояснили в профільному департаменті, збільшити тариф пропонується пропорційно зростанню цін на пальне та заробітних плат. Але заступник міського голови Юрій Ботнар сказав, що якість і безпека перевезень наразі така, що «перевізники ще мають доплачувати пасажирам за їхній проїзд».

реклама