Торік на Черкащині розпочали 5 кримінальних проваджень через депутатські декларації

За минулий рік на Черкащині зареєстрували злочинів на 60% менше, ніж у 2016 році. Про це повідомив керівник Черкаської місцевої прокуратури Сергій Шелудяков під час сьогоднішньої сесії міської ради.

– Кількість тяжких тілесних ушкоджень у 2017 році збільшилася на 6%, а розбійних нападів – на 4%. Однак зменшилася кількість умисних убивств. Відсоток розкриття злочинів становить майже 36%, це трохи вище ніж по області. Також збільшилися транспортні пригоди, в яких є загиблі. По області таких 11 випадків, – зазначив Сергій Шелудяков.

Протягом 2017 року місцевою прокуратурою скеровано до Управління захисту економіки у Черкаській області 32 матеріали щодо порушення посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування щодо запобігання корупції. За результатами їхнього розгляду схвалено 22 протоколи стосовно 22 посадових осіб.

Він також розповів, що впродовж 2017 року до суду скеровано 5 кримінальних проваджень за умисне неподання електронної декларації. Крім того, скеровано подання щодо порушення 2 депутатами обласної ради, які не повідомили про суттєві зміни у майновиму стані.

Світлана Небилиця

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