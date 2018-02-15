реклама
5TV

На Золотоніщині четверо осіб рубали дерева у лісосмузі

15 лютого 2018, 09:21 Новини Черкас та Черкаської області
Зупинено незаконну вирубку дерев у лісосмузі поблизу села Хрущівка Золотоніського району.

1518533890

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції в Черкаській області.

12 лютого спеціалісти Державної екологічної інспекції провели оперативну перевірку інформації небайдужих громадян щодо вирізки дерев в полезахисній лісосмузі в адміністративних межах Хрущівської сільської ради Золотоніського району. На місці події знаходились чотири особи, які заготовляли дрова для власних потреб.

Державні інспектори зафіксували самовільну рубку 92 дерев ясена та клена. Обрахований розмір шкоди становить 271,437 тисяч гривень 84 коп. У порушників вилучені 3 бензопили.

Матеріали направлені до Золотоніського відділку поліції для вжиття передбачених законом дій.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Творець нового черкаського радіо: «Ми хочемо, щоб радіо «Sunfish» вражало!»
«Головною мотивацією була донька», - черкаське подружжя позбавилося на двох 68 кілограмів
У сільському музеї на Смілянщині туристам показують, як жили українці століття тому
Театр
Loading...