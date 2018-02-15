На Золотоніщині четверо осіб рубали дерева у лісосмузі

Зупинено незаконну вирубку дерев у лісосмузі поблизу села Хрущівка Золотоніського району.



Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції в Черкаській області.

12 лютого спеціалісти Державної екологічної інспекції провели оперативну перевірку інформації небайдужих громадян щодо вирізки дерев в полезахисній лісосмузі в адміністративних межах Хрущівської сільської ради Золотоніського району. На місці події знаходились чотири особи, які заготовляли дрова для власних потреб.

Державні інспектори зафіксували самовільну рубку 92 дерев ясена та клена. Обрахований розмір шкоди становить 271,437 тисяч гривень 84 коп. У порушників вилучені 3 бензопили.

Матеріали направлені до Золотоніського відділку поліції для вжиття передбачених законом дій.

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