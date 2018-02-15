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На Чигиринщині знищено 3 боєприпаси часів війни

15 лютого 2018, 11:13 Новини Черкас та Черкаської області

13 лютого об 11:00, до рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини від лісівників надійшло повідомлення про виявлені на території лісового масиву поблизу села Іванівки боєприпаси часів війни.

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Про це повідомляють в управлінні ДСНС України в Черкаській області.

Одразу на місце виявлення вибухонебезпечних предметів прибули фахівці ДСНС, які ідентифікували боєприпаси, як 76 мм артилерійські снаряди.

У відповідності до наданої заявки, сапери аварійно-рятувального загону спецпризначення, які оперативно прибули на місце події обстежили підозрілу територію на вміст вибухонебезпечних предметів, та вилучили 3 снаряди, які згодом були знищені на спеціальному полігоні.

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