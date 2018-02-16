«ЧЕЛУАШ» проситиме кошти на нову техніку

Про це у «Фейсбуці» повідомив директор комунального підприємства Олексій Мельник.

«Звичайно, я буду подавати пропозиції під час розгляду Програми соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік. Зокрема, для підприємства необхідно закупити 5 одиниць техніки, що буде оснащена відвалами та піско-солерозкидачами. Її можна буде залучити не лише для прибирання, а й для вивозу сміття. Також для виконання якісного ремонту доріг було б доречно прибрати для підприємства асфальтоукладник, каток (в нас зараз є один, але він маленький) і фрезу (вона нині є, але дуже стара). Не буде зайвим придбати ще декілька тракторів для прибирання тротуарів, адже двома одиницями техніки це важко зробити. Взагалі я б дуже хотів, щоб депутати виділили коштів для закупівлі скандії – це універсальна машина, за допомогою якої можна збирати листя (пилососом), прибирати прибордюрну територію (щіткою) і навіть мити дороги (поливалкою)», – наголосив Олексій Мельник.

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