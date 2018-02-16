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«ЧЕЛУАШ» проситиме кошти на нову техніку

16 лютого 2018, 06:44 Новини Черкас та Черкаської області
Керівництво черкаського КП «ЧЕЛУАШ» буде ініціювати виділення коштів для придбання нової техніки.

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Про це у «Фейсбуці» повідомив директор комунального підприємства Олексій Мельник.

«Звичайно, я буду подавати пропозиції під час розгляду Програми соціально-економічного розвитку міста на 2018 рік. Зокрема, для підприємства необхідно закупити 5 одиниць техніки, що буде оснащена відвалами та піско-солерозкидачами. Її можна буде залучити не лише для прибирання, а й для вивозу сміття. Також для виконання якісного ремонту доріг було б доречно прибрати для підприємства асфальтоукладник, каток (в нас зараз є один, але він маленький) і фрезу (вона нині є, але дуже стара). Не буде зайвим придбати ще декілька тракторів для прибирання тротуарів, адже двома одиницями техніки це важко зробити. Взагалі я б дуже хотів, щоб депутати виділили коштів для закупівлі скандії – це універсальна машина, за допомогою якої можна збирати листя (пилососом), прибирати прибордюрну територію (щіткою) і навіть мити дороги (поливалкою)», – наголосив Олексій Мельник.

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Коментарі  

 
+6 #6 феликс 16.02.2018 13:09
Прокладка!
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+6 #5 ХМ 16.02.2018 12:27
немає коштів на техніку, зате на оглядовий майданчик за 9 лямів - є!!
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+9 #4 Red 16.02.2018 11:00
Вся техника которую я видел этой зимой моталась по городу с поднятыми ковшами. По этому нужен контроль выполненных работ. И исходя из этого добавлять количество техники.
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+9 #3 Бонд 16.02.2018 09:47
Чим реанімувати "мертве" підприємство (спеціалісти розбіглися, техніки намає), краще б уклали договір з тим, хто має і матеріально-технічні, і людські ресурси для виконання робіт із НОРМАЛЬНОГО зимового утримання ОБЛАСНОГО центру!
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+9 #2 Lok 16.02.2018 09:24
Гарна схема. Потім Бортник вас може на субпідряд візьме)))
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+10 #1 XXХ 16.02.2018 08:34
Блин. челауш уже себя так скомпроментиров ал за последние годы по уборке города, что закупать им технику за счет Города , это идиотизм. Конечно , если на этом отцы Города получат откаты, это по слухам 20%, тогда наши денежки уплывут в карманы негодяев.Но деньги не пахнут.
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