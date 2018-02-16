Чиновник розповів, що саме будуватимуть у центрі Черкас перед критим ринком

Начальник відділу містобудівного кадастру та ГІС Черкаської міськради Федір Балаба повідомив у «Фейсбуці», що будується по вул. Смілянська в Черкасах перед самісіньким критим ринком сільськогосподарської продукції.

За його словами, тут споруджуватимуть триповерхову будівлю торгово-офісних приміщень.

Замовником є землекористувач «Обласне об’єднання колгоспних ринків Черкаської обласної спілки споживчих товариств». Земельна ділянка займає більше половини кварталу і зареєстрована за адресою вул. Небесної Сотні, 30.

З проектною пропозицією в містобудівних умовах і обмеженнях можна ознайомитися ТУТ.

Проектантом був передбачений підземний паркінг на 24 автомобілі. Проте в дійсності його, вочевидь, не буде. На думку патрульної поліції Черкаської області, будівництво паркінгу створює значні незручності для руху пішоходів, які рухаються тротуаром уздовж вулиці Смілянська. Також заїзд на паркінг може призвести до виникнення аварійних ситуацій. Поліція пропонує розглянути можливість будівництва паркінгу вздовж вулиці Благовісна між вулицями Небесної Сотні та Смілянська. А автобусну зупинку «Центральний ринок» пропонується перенести по вулиці Благовісна трохи далі, розмістивши її між вулицями Митницька (колишня Піонерська) і Небесної Сотні.

На думку Федора Балаби, спорудження нового торговельного центру може спричинити транспортно-пішохідний колапс. «Звісно буде, куди ж без нього. Бабки з рибою та зеленню будуть так само торгувати на тротуарі, тільки вже перед торговим центром ближче до вихлопних труб автомобілей. Це Черкаси, крихітко!», – підсумував пан Балаба.

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