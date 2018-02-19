У Корсуні вкрадено стелу з могили товариша Тараса Шевченка (ФОТО)

У Корсунь-Шевченківському невідомі вкрали частину надгробної плити з пам’ятника художнику Іванові Сошенку.

Про це повідомляє «Рідна Черкащина» з посиланням на журналістку Галину Добровольську.

«Тут колись була бронзова стела … «Помер проїздом, Корсунь спав байдужий…» Це про Сошенка, Шевченкового визволителя з кріпацтва… Корсунь і зараз спить, коли сплюндровано Його могилу»”, – повідомила Добровольська у своєму Фейсбуку.

Алегоричний пам’ятник на могилі українського художника Івана Сошенка, близького друга Тараса Шевченка, – з бронзи і граніту. Автори – скульптор Е. Кунцевич і архітектор К. Сидоров.

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